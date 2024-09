iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, dans la continuité et avec plus de boutons

La principale évolution visible concerne la taille des écrans. L'iPhone 16 Pro passe de 6,1 à 6,3 pouces, tandis que l'iPhone 16 Pro Max atteint les 6,9 pouces, contre 6,7 auparavant. Ces dalles OLED ProMotion conservent leur fréquence de rafraîchissement adaptative allant jusqu'à 120 Hz, garantissant une fluidité optimale. Les bordures ont également été affinées, offrant ainsi un ratio écran/corps encore plus élevé.

Un nouveau bouton dédié à la photo et à la vidéo

Après l’intégration du bouton Action, Apple introduit une nouvelle commande physique baptisée « Camera Control ». Située sur la tranche droite de l'appareil, cette surface tactile dotée d'un retour haptique permet d'accéder rapidement aux fonctions photo et vidéo. Il est ainsi possible de zoomer, modifier les paramètres ou déclencher la prise de vue d'un simple geste du doigt.

Le module photo principal conserve son capteur de 48 mégapixels, mais bénéficie d'améliorations au niveau du traitement d'image. L'ultra grand-angle passe lui aussi à 48 mégapixels, contre 12 auparavant, et gagne un autofocus à détection de phase pour les prises de vue en mode macro. L'iPhone 16 Pro hérite du téléobjectif périscopique de l'iPhone 15 Pro Max, offrant un zoom optique 5x. Les deux modèles sont désormais capables de filmer en 4K à 120 images par seconde avec le support du format Dolby Vision.

De nouveaux styles photographiques font leur apparition, permettant aux utilisateurs de personnaliser davantage leurs clichés.

Une autonomie améliorée et une connectivité de pointe

Sous le capot, on trouve la nouvelle puce A18 Pro, gravée en 3 nm. Apple annonce des gains de performances significatifs par rapport à la génération précédente : 15% pour le CPU et 20% pour le GPU. Le Neural Engine à 16 cœurs promet quant à lui des capacités accrues en matière d'intelligence artificielle. Apple promet une meilleure autonomie pour ses nouveaux modèles Pro, sans toutefois donner de chiffres précis. La firme met en avant une optimisation énergétique de sa puce A18 Pro, qui consommerait 20% d'énergie en moins que la précédente. Côté connectivité, les iPhone 16 Pro et Pro Max intègrent le Wi-Fi 7, offrant des débits sans fil encore plus élevés. Le support de l'USB 3 promet également des transferts de données plus rapides, notamment pour les vidéos ProRes volumineuses.

Le châssis en titane, introduit l'an dernier, est reconduit sur cette génération. Apple propose quatre finitions : titane naturel, titane bleu, titane blanc et titane noir. Une nouvelle teinte « Desert Titanium » (sable) fait son apparition, apportant une touche d'originalité à la gamme.

iOS 18, Apple Intelligence et les prix

Les iPhone 16 Pro et Pro Max seront livrés avec iOS 18, la dernière version du système d'exploitation mobile d'Apple. Cette mise à jour majeure devrait intégrer de nombreuses fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle, regroupées sous l'appellation « Apple Intelligence » mais qui ne seront pas disponible en France, du moins pour le moment.

L'iPhone 16 Pro sera disponible en précommande dès le 20 septembre à partir de 1229 euros en version 128 Go, tandis que l'iPhone 16 Pro Max débutera à 1479 euros avec 256 Go de stockage. Les précommandes ouvriront le 13 septembre, pour une disponibilité effective le 20 septembre.