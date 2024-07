L'iPhone 13 devient le meilleur rapport qualité-prix de la marque grâce à cette astuce

Une astuce pour économiser plus de 145 €

Pour vous permettre d’acheter votre iPhone 13 à un prix complètement cassé, Certideal, le spécialiste français du reconditionnement, propose une offre exceptionnelle qui va vous faire craquer. A travers sa gamme "Durs à cuire", ce reconditionneur vous propose en effet l’iPhone 13 128 Go reconditionné pour seulement 339,49 € au lieu de 484,99 €, soit une économie de 30% !

Cette offre imbattable vous permet d'accéder à un smartphone haut de gamme à prix réduit, sans compromis sur la qualité.

En effet, bien que l'appareil puisse présenter quelques marques d'usure esthétiques, toutes ses fonctionnalités sont garanties 100% opérationnelles. De plus, Certideal vous offre une garantie de 24 mois et livre votre iPhone avec un chargeur et des écouteurs. C’est donc une occasion en or de s'équiper d'un appareil performant tout en faisant des économies substantielles.

Le reconditionnement selon Certideal : qualité et durabilité

En optant pour un iPhone 13 reconditionné par Certideal, vous faites un choix écologique et économique. L'entreprise française s'est imposée comme une référence majeure dans le domaine du reconditionnement, avec une note de satisfaction client de 4,6/5. Leur processus rigoureux garantit des appareils entièrement vérifiés, testés et validés par des experts.

Chaque smartphone passe par un contrôle en trois étapes dans des ateliers en France afin de garantir une qualité optimale. Le reconditionnement permet de donner une seconde vie aux appareils, et de réduire ainsi les déchets électroniques, ainsi que l'impact environnemental de la production de nouveaux smartphones.

Cette approche s'inscrit parfaitement dans la tendance croissante du reconditionnement en France, où de plus en plus de consommateurs privilégient l'achat responsable.

L'iPhone 13 : un concentré de technologie Apple

L'iPhone 13 n'a plus rien à prouver. Doté d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, il offre une qualité d'affichage exceptionnelle pour profiter pleinement de vos contenus multimédias. Son puissant processeur A15 Bionic assure des performances fluides, que ce soit pour la navigation, le multitâche ou les jeux les plus exigeants. Côté photo, l'iPhone 13 excelle avec son double appareil photo arrière de 12 mégapixels qui est capable de capturer des clichés époustouflants, même en basse lumière grâce au mode Nuit. La vidéo n'est pas en reste avec la possibilité de filmer en 4K HDR Dolby Vision.

Par ailleurs, avec sa compatibilité 5G, sa recharge rapide et sans fil, et son autonomie améliorée, l'iPhone 13 répond à tous les besoins des utilisateurs modernes.

En choisissant un modèle reconditionné chez Certideal, vous bénéficiez non seulement d'un excellent rapport qualité-prix, mais vous participez également à une démarche éco-responsable. En prime, le site garantit vos achats sur 24 mois et met à votre disposition son service client de qualité.