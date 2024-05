L'iPhone 15 à moins de 700 € chez ce marchand, mais pour combien de temps ?!

L'iPhone 15 a suscité l’attente et le débat lors de sa sortie en fin d’année dernière, et il reste l'un des smartphones haut de gamme les plus convoités sur le marché. Sur Rakuten, l'iPhone 15 est disponible pour seulement 698 €, une réduction de 271 € par rapport au prix de vente direct d'Apple. L'iPhone 15, comme tous les autres modèles de la gamme, incarne véritablement un symbole de la culture populaire et reste un choix de prédilection pour de nombreux utilisateurs qui cherchent praticité et confort d’utilisation.

La fiche technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 3877 mAh

L'iPhone 15 du géant américain Apple offre une combinaison rare de puissance et de praticité. Si vous recherchez un téléphone doté d'une grande capacité de calcul tout en étant facile à utiliser et pratique pour de très nombreuses tâches, l'iPhone 15 sera un choix idéal par rapport à certains modèles haut de gamme qui peuvent être plus massifs en termes de poids, mais aussi d’interface. Grâce à ses composants ergonomiques et précis, cet appareil offre une réactivité remarquable et peut exécuter efficacement les logiciels les plus exigeants, à quelques exceptions près pour certaines applications conçues spécifiquement pour les modèles Pro.

L’iPhone 15 n’a jamais été aussi bas en prix

L’iPhone 15 est donc disponible pour 698 € en le faisant descendre sous la barre symbolique des 700 €, une première qui, nous l’espérons, se continuera quelque temps. Il s’agit d’un modèle importé, avec une garantie de 2 ans et est livré très rapidement !