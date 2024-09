L’iPhone 16, 16 Pro, 16 Pro Max et 16 Plus sont déjà disponibles à la précommande chez Bouygues Telecom à prix réduit !

iPhone 16 Series en précommande chez Bouygues Telecom : des offres exceptionnelles

Que vous soyez déjà abonné Bouygues Telecom ou pas, l’opérateur vous offre la possibilité de profiter de ses offres de précommande complètement inédites sur les nouveaux iPhone.

Une remise immédiate de 50 €

Le premier cadeau que vous offre Bouygues Telecom dans le cadre de cette opération est une jolie remise immédiate de 50 €, quel que soit le modèle et la version que vous choisissez. Cette remise est appliquée directement sur le prix de vente conseillé, que vous souscriviez ou non pas à un forfait Bouygues Telecom avec votre nouvel appareil.

Un remboursement après achat

Quel que soit le modèle pour lequel vous optez (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ou iPhone 16 Pro Max), vous pouvez également vous faire rembourser une partie du montant de votre achat grâce à une ODR de 80 €.

Pour en profiter, il suffit de remplir un coupon en suivant les instructions en ligne fournies sur le site de l’opérateur et de le renvoyer. Vous pourrez ainsi faire d’intéressantes économies supplémentaires sur votre nouvelle acquisition.

Des facilités de paiement pour un achat moins contraignant

Pas besoin de vous ruiner en payant votre nouvel iPhone comptant ! En associant votre nouvel iPhone avec l’un des forfaits Bouygues Telecom, vous pouvez régler votre achat en plusieurs fois grâce à une offre de financement ou à une facilité de paiement sans frais.

Grâce à ces avantages, les iPhone 16 Series sont plus accessibles que jamais :

iPhone 16 à partir de 1€ + 41,4€/mois pendant 24 mois

iPhone 16 Plus à partir de 199,90€ + 38,90€/mois pendant 24 mois

iPhone 16 Pro à partir de 299,90€ + 39,90€/mois pendant 24 mois

iPhone 16 Pro Max à partir de 399,90€ + 36,23€/mois pendant 24 mois

Votre iPhone 16 livré gratuitement chez vous

En plus de tous ces avantages, Bouygues Telecom vous offre la livraison gratuite de votre nouvel appareil directement chez vous pour toute précommande. Ne perdez donc pas de temps. Précommandez votre iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ou 16 Pro Max au plus tard le 19 septembre 2024 (inclus) !