L'iPhone 16 pourrait bénéficier d'une charge rapide plus puissante

Depuis plusieurs années, Apple fait preuve d'une certaine prudence concernant la charge rapide de ses iPhone. C’est également le cas de Samsung pour ses smartphones Galaxy qu’ils soient pliants ou pas. Alors que certains concurrents proposent déjà des puissances dépassant les 100W, la firme de Cupertino s'est jusqu'à présent contentée d'une charge limitée à 27W maximum pour ses modèles les plus haut de gamme. Cette approche conservatrice pourrait cependant évoluer avec la prochaine génération d'iPhone. En effet, d'après les informations partagées par Li Nan, fondateur de la marque Angry Miao, Apple prévoirait en effet d'augmenter la puissance de charge à 40W pour sa série iPhone 16. Si cette rumeur se confirme, il s'agirait d'un bond en avant significatif pour la marque à la pomme.

Une réponse à l'augmentation de la capacité des batteries

Cette évolution technique ne serait pas anodine et répondrait à un besoin concret. Selon plusieurs sources, Apple envisagerait d'augmenter sensiblement la capacité des batteries de ses prochains modèles haut de gamme. L'iPhone 16 Pro pourrait ainsi embarquer une batterie de 3355 mAh, tandis que la version Pro Max atteindrait les 4676 mAh.

Or, qui dit batterie plus grande dit également temps de charge plus long. En augmentant la puissance de charge à 40W, Apple chercherait donc à maintenir des temps de recharge similaires à ceux des générations précédentes, malgré l'augmentation de la capacité des batteries.

Un historique de prudence en matière de charge rapide

Pour comprendre l'importance de cette possible évolution, il convient de rappeler la position d'Apple sur le sujet ces dernières années. La marque a toujours privilégié une approche mesurée, préférant optimiser l'efficacité de la charge plutôt que de se lancer dans une course à la puissance. C’est exactement le même cas chez le concurrent coréen Samsung bien que ses derniers modèles profitent d’une puissance de charge (un peu) supérieure, sans arriver à celles supportées par certains modèles chinois qui montent jusqu’à 125W. Actuellement, les iPhone 15 supportent une puissance de charge comprise entre 20W et 27W selon les modèles. À titre de comparaison, on peut noter que les iPhone 13, iPhone 14 et iPhone 15 Pro Max affichent des performances de charge similaires : avec un chargeur d'au moins 20W, ces appareils peuvent atteindre 50% de batterie en environ 35 minutes.

Cette approche prudente s'explique en partie par la volonté d'Apple de préserver la longévité des batteries de ses appareils. Une charge trop rapide et trop puissante peut en effet accélérer le vieillissement des cellules lithium-ion, réduisant ainsi leur durée de vie à long terme. L'augmentation de la puissance de charge à 40W, si elle se confirme, soulèverait plusieurs défis techniques pour Apple. La gestion thermique serait notamment un point crucial à maîtriser. Une charge plus rapide génère en effet davantage de chaleur, ce qui peut être préjudiciable pour les composants électroniques et la batterie elle-même.

Il est donc crucial qu’Apple doit donc travailler sur l'optimisation de son système de refroidissement pour s'assurer que cette nouvelle puissance de charge n'affecte pas la durée de vie des iPhone 16. La firme pourrait notamment s'appuyer sur son expertise en matière de gestion logicielle de la charge, afin de moduler la puissance en fonction de différents paramètres comme la température de l'appareil ou le niveau de la batterie.

Si cette évolution se concrétise, elle permettrait à Apple de se rapprocher des standards actuels du marché en matière de charge rapide. Bien que la puissance de 40W reste modérée comparée à certains concurrents, elle représenterait une nette amélioration pour les utilisateurs d'iPhone.

Vers une évolution de l'écosystème de charge Apple ?

L'introduction d'une charge 40W pour l'iPhone 16 pourrait également avoir des répercussions sur l'ensemble de l'écosystème de charge d'Apple. La marque pourrait notamment être amenée à proposer de nouveaux chargeurs plus puissants, compatibles avec cette nouvelle norme. Rappelons que les chargeurs ne sont plus livrés avec les smartphones depuis plusieurs générations maintenant.

Il convient de rappeler que ces informations restent à ce stade de l'ordre de la rumeur et qu’elles sont à prendre avec les pincettes de rigueur. Apple n'a pour l'instant fait aucune annonce officielle concernant les caractéristiques de sa future gamme d'iPhone. La nouvelle série des iPhone 16 est attendue pour une présentation d’ici la fin du mois de septembre.