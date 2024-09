L’iPhone 16, tout juste sorti, est déjà disponible avec sa meilleure promotion sur ce site !

iPhone 16 : il en vaut le coup !

Modèle standard de la toute dernière famille de smartphones haut de gamme d’Apple, l’iPhone 16 réunit bien la quintessence des innovations du géant américain. Modèle le plus accessible de la série, il offre une solide combinaison entre design, ergonomie, puissance et polyvalence, avec l’Intelligence Artificielle au cœur de son ADN.

Avec son écran Super Retina XDR OLED de 6,12 pouces aux couleurs éclatantes et au taux de rafraîchissement adaptatif (jusqu’à 120 Hz), ce modèle garantit une expérience visuelle immersive. De son côté, la puce A18, ultra-rapide, offre des performances exceptionnelles pour tous vos usages.

Avec ce puissant photophone, vous pouvez capturer chaque instant avec le système photo avancé. La caméra Fusion 48 mégapixels vous garantit des clichés d'une netteté incomparable, même en basse lumière. Le téléobjectif 2x et l'ultra grand-angle 12 mégapixels vous offrent une polyvalence créative inégalée.

Personnalisez également votre expérience grâce au nouveau bouton Action, un raccourci vers vos fonctionnalités préférées. De plus, la batterie longue durée vous accompagne toute la journée, avec jusqu'à 22 heures de lecture vidéo.

Robuste et élégant, l'iPhone 16 allie un boîtier en aluminium de qualité aérospatiale et un dos en verre teinté dans la masse. Le Ceramic Shield protège votre écran des chocs et rayures.

5% de réduction immédiate

L’iPhone 16 vous semble trop cher ? Pas de panique ! Avec cette promo disponible exclusivement sur Rakuten, vous allez pouvoir casser la facture avec une première remise immédiate de 5% sur le prix de vente du modèle standard de la famille.

Grâce à cette réduction, le prix de l’iPhone 16 128 Go passe de 969€ à seulement 899€, soit une économie substantielle de 70€. Et pour ça, pas besoin d’entrer un quelconque code promo ou de participer à un tirage au sort. Suivez juste le lien vers notre vendeur partenaire sur Rakuten pour faire des économies.

Un cashback de 45 € en prime

Et ce n’est pas tout ! Pour vous récompenser de votre achat sur cette marketplace, Rakuten vous offre un joli cashback de 45 € qui va donc s’ajouter à votre cagnotte et que vous pourrez réutiliser sur vos prochains achats. Encore plus d’économies pour vous !

Au final, le coût de revient de votre iPhone 16 128 Go est de seulement 854 € au lieu de 969 € ! Un prix canon pour un smartphone dernière génération vendu neuf en carton et scellé avec une garantie de 24 mois. Vous ne trouverez sans doute pas mieux ailleurs aujourd’hui !