L’iPhone SE 4 se dévoile de plus en plus : un bond technologique prévu pour 2025

Alors que les nouveaux iPhone 16 sont attendus pour une présentation officielle le 9 septembre prochain, intéressons-nous au modèle de milieu de gamme prévu d’ici plusieurs mois mais dont les rumeurs se font de plus en plus insistantes. Ainsi, selon plusieurs sources concordantes, dont le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, l’iPhone SE 4 devrait faire son apparition au printemps 2025. Cette fenêtre de lancement s’inscrit dans la continuité des précédents modèles SE, traditionnellement présentés en mars. L’analyste Ming-Chi Kuo et le site The Information corroborent cette information, évoquant plus précisément le premier trimestre 2025.

En coulisses, la machine se mettrait déjà en marche : les fournisseurs d’Apple devraient entamer la production de masse dès octobre 2024, laissant entrevoir un lancement dans les mois suivants.

Un design revu et corrigé

L’une des évolutions majeures attendues concerne le design de l’appareil. Longtemps resté fidèle à une esthétique rappelant l’iPhone 8, avec ses larges bordures et son bouton Home, l’iPhone SE s’apprête à adopter un look plus moderne. Initialement, les rumeurs évoquaient une inspiration tirée de l’iPhone 14. Cependant, des informations plus récentes suggèrent que le design pourrait finalement s’aligner sur celui de l’iPhone 16, encore à venir.

Ce changement esthétique s’accompagnerait d’une augmentation significative de la taille d’écran. L’iPhone SE 4 arborerait une dalle OLED de 6,1 pouces, un bond considérable par rapport aux 4,7 pouces de l’actuelle génération. Cette évolution marquerait également l’abandon du LCD, faisant de l’OLED la technologie d’affichage standard sur toute la gamme iPhone.

Des fonctionnalités haut de gamme

Au-delà de son apparence, l’iPhone SE 4 s’annonce comme un concentré de technologies avancées. Le bouton Home et son capteur Touch ID céderaient leur place à Face ID, le système de reconnaissance faciale d’Apple. Cette transition s’accompagnerait de l’apparition d’une encoche, abritant les capteurs nécessaires à cette fonctionnalité.

Côté performances, Apple ne lésinerait pas sur les moyens. L’iPhone SE 4 serait équipé de la puce A18, associée à 8 Go de RAM. Cette configuration, similaire à celle attendue sur les futurs iPhone 16 Pro, permettrait à l’appareil de supporter Apple Intelligence, la nouvelle plateforme d’intelligence artificielle de la marque. L’appareil photo, bien que limité à un unique capteur pour des raisons de coût, bénéficierait d’une mise à niveau substantielle. Le module principal passerait à 48 mégapixels, contre 12 mégapixels pour le modèle actuel. Cette amélioration promet des clichés de meilleure qualité, notamment en basse lumière.

Connectivité et ergonomie repensées

L’iPhone SE 4 adopterait également les dernières avancées en matière de connectivité. Le port Lightning laisserait place à l’USB-C, suivant ainsi la tendance amorcée avec l’iPhone 15. Cette transition, imposée par la réglementation européenne, offrirait une meilleure compatibilité avec les accessoires tiers. La connectivité sans fil ne serait pas en reste, avec l’intégration d’une puce 5G conçue en interne par Apple. Cette évolution marquerait une étape importante dans la stratégie d’indépendance technologique de la firme, réduisant sa dépendance vis-à-vis de fournisseurs externes comme Qualcomm.

Autre nouveauté ergonomique notable : l’apparition d’un bouton d’action personnalisable. Introduit sur les iPhone 15 Pro, ce bouton remplacerait l’interrupteur de mise en sourdine, offrant aux utilisateurs la possibilité de déclencher rapidement diverses fonctions.

Malgré ces nombreuses améliorations, Apple chercherait à maintenir un prix attractif pour l’iPhone SE 4. Les analystes s’accordent sur une fourchette comprise entre 400 et 500 dollars hors taxes aux États-Unis. En France, cela pourrait se traduire par un tarif avoisinant les 530 euros, similaire à celui de l’actuelle génération. Ce positionnement tarifaire permettrait à Apple de proposer une alternative abordable au sein de sa gamme, tout en offrant des fonctionnalités proches de ses modèles haut de gamme. L’iPhone SE 4 se positionnerait ainsi comme une option attrayante pour les consommateurs désireux de profiter de l’écosystème Apple sans investir dans les modèles les plus onéreux.

Si ces rumeurs se confirment, l’iPhone SE 4 marquerait une évolution significative dans la stratégie d’Apple sur le segment des smartphones abordables. Toutefois, il convient de rappeler que ces informations restent à prendre avec précaution.