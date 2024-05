L'un des plus puissants Xiaomi est disponible en ce moment à petit prix avec une grosse RAM et un écran magnifique !

Xiaomi est un fabricant chinois désormais bien établi qui propose une large gamme de smartphones, comprenant notamment les Redmi Note et les POCO. La gamme POCO est une alternative plus abordable aux smartphones haut de gamme de Xiaomi, avec des matériaux de construction légèrement moins premium mais à un prix plus attractif.

Les smartphones POCO offrent des performances solides qui les rendent dignes d'intérêt. Par exemple, le Xiaomi Poco X6 Pro 5G est disponible à 223 € sur le Marketplace de la Fnac, ce qui en fait un choix très attrayant étant donné que son prix de référence est de 379 € actuellement chez son constructeur, et était encore affiché à 419 € il y a peu de temps !

La fiche technique du Xiaomi Poco X6 Pro

Processeur : Dimensity 8300-Ultra

: Dimensity 8300-Ultra RAM : 8 Go ou 12 Go

: 8 Go ou 12 Go Stockage interne : 256 Go extensible via microSD

: 256 Go extensible via microSD Écran : Flow AMOLED DotDisplay CrystalRes , 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2712 x 1220 pixels), 120Hz de taux de rafraîchissement

: Flow AMOLED DotDisplay CrystalRes , 6,67 pouces, résolution Full HD+ (2712 x 1220 pixels), 120Hz de taux de rafraîchissement Caméra arrière : Triple capteur, 64 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro)

: Triple capteur, 64 MP (principal) + 8 MP (ultra grand-angle) + 2 MP (macro) Caméra frontale : 16 MP

: 16 MP Batterie : 5000 mAh, charge rapide 67 W

Le Xiaomi Poco X6 Pro 5G propose des performances remarquables, notamment grâce à son écran Amoled de haute qualité et à ses capacités de calcul exceptionnelles grâce à une mémoire vive étendue. Cela en fait un excellent choix pour les utilisateurs orientés vers le jeu, le streaming, la navigation sur Internet et tout simplement l'utilisation d'applications gourmandes en ressources. De plus, il offre une interface très intuitive avec des options de personnalisation avancées, ce qui le rend pratique et agréable pour un large éventail d'utilisateurs.

Voici notre test complet du Xiaomi Poco X6 Pro 5G pour aller plus loin !

Le Xiaomi PocoX6 Pro est disponible à petit prix sur la Fnac Marketplace

En ce moment, le Xiaomi Poco X6 Pro est disponible à 223 € sur la Fnac Marketplace, avec les avantages qui vont avec le fait de passer par un marchand certifié Fnac : garantie, assurance, SAV Fnac, et service satisfait ou remboursé entre autres !