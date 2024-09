La charge rapide des Galaxy S25 et S25+ : ce que l'on sait

À la faveur du passage auprès des instances de certification, on en apprend plus sur les possibilités de recharge des prochains Samsung Galaxy S25 et Galaxy S25+ qui seront officiellement dévoilés en janvier prochain si la marque respecte le précédent calendrier des lancements. Ainsi, malheureusement, pas de grosse progression à attendre. En effet, selon les informations récoltées, les Galaxy S25 et S25+ devraient conserver des vitesses de charge similaires à celles de leurs prédécesseurs. Le Galaxy S25 standard supporterait une charge rapide de 25W, tandis que le modèle S25+ bénéficierait d'une puissance de charge de 45W. Cette différence de capacité entre les deux versions s'inscrit donc dans la continuité de la stratégie de Samsung, qui propose généralement des fonctionnalités plus avancées sur ses modèles « Plus ».

Pour le Galaxy S25 standard, la vitesse de charge de 25W permettrait de recharger complètement la batterie en environ 1 heure et 30 minutes. Le Galaxy S25+, quant à lui, profiterait d’une recharge complète en approximativement 1 heure.

Dans un marché des smartphones où la charge rapide devient un argument de vente majeur, Samsung semble adopter une approche prudente. Certains concurrents proposent déjà des vitesses de charge nettement supérieures dont le Xiaomi 13 Ultra avec 120W, le OnePlus 12 à 100W, le Oppo Find X5 Pro à 80W, par exemple. Cette comparaison met en évidence l'écart entre Samsung et certains de ses concurrents en termes de vitesse de charge. Cependant, il est important de noter que la vitesse de charge n'est qu'un aspect parmi d'autres dans l'expérience globale d'utilisation d'un smartphone.

Les raisons de ce choix technique

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la décision de Samsung de maintenir ces vitesses de charge. Premièrement, des vitesses de charge plus élevées peuvent accélérer la dégradation de la batterie sur le long terme. Samsung pourrait privilégier la longévité de ses appareils. En outre, il s’agit aussi d’assurer une certaine gestion thermique. Les charges très rapides génèrent davantage de chaleur, ce qui peut affecter les performances et la durée de vie des composants. Suite aux incidents passés liés aux batteries, Samsung adopte effectivement une approche prudente pour garantir la sécurité de ses utilisateurs. Enfin, pour de nombreux utilisateurs, une charge nocturne suffit, rendant moins critique le besoin d'une charge ultra-rapide.

Perspectives d'évolution

Bien que Samsung maintienne ses vitesses de charge actuelles pour les Galaxy S25 et S25+, l'entreprise continue d'investir dans la recherche et le développement de nouvelles technologies de batterie et de charge. Des brevets récemment déposés par la firme sud-coréenne suggèrent des travaux sur des systèmes de charge encore plus rapides et efficaces pour les futures générations de smartphones.