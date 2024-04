La « nouvelle marque » HMD lance deux nouveaux smartphones d’entrée de gamme Pulse Pro et Pulse

HMD (Human Mobile Devices) était jusqu’ici principalement connu des spécialistes pour exploiter la marque Nokia. Désormais, la société veut rayonner plus largement et proposera des smartphones sous sa propre marque HMD. L’idée pour se démarquer des autres fabricants de mobiles est de proposer des appareils qui répondent aux besoins des utilisateurs et en mettant en avant la réparabilité. Cette tendance qui est en augmentation représente de plus en plus d’intérêt pour les personnes qui ne souhaitent plus changer de mobiles dès qu’un composant fait défaut. La plupart du temps, il s’agit de l’écran. Aussi, les nouveaux smartphones de la marque HMD sont conçus pour être facilement réparables. Cela concerne l’écran, la batterie, le port USB-C. Il est ainsi possible de se procurer un composant au détail avec (ou sans) un kit de réparation, une opération mise en place avec le partenaire iFixit.

Quelle configuration technique pour le HMD Pulse Pro ?

Le nouveau smartphone HMD Pulse Pro est le modèle le plus évolué actuellement commercialisé par la « nouvelle marque ». Il s’agit d’un téléphone au design sobre décliné en vert, violet ou noir (avec quelques traces de paillettes). Il a des bords plutôt plats, tout comme sa coque arrière où on peut voir une plaque dans le coin supérieur à gauche pour intégrer les capteurs photo.

Le mobile est assez grand. Il mesure 163,2x75 mm pour une épaisseur de 8,55 mm et un poids de 196 grammes. À l’avant, il y a un écran LCD de 6,65 pouces plat avec une définition de 720x1612 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. L’appareil dispose d’un capteur à selfie de 50 mégapixels prometteur de photos ultra détaillées. À l’arrière, il y a deux capteurs de 50 mégapixels et de 2 mégapixels (pour optimiser les portraits). Le téléphone est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge à 20 watts. Celle-ci peut être changé relativement facilement, comme l’écran. Le mobile est compatible Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC et propose un port audio jack 3,5 mm. Il supporte les réseaux 4G.

L’appareil est animé par un processeur Unisoc T606 associé à 6 Go de mémoire vive et la possibilité d’en ajouter 4, 6 ou 8 Go supplémentaires, de manière virtuelle, en puisant dans la capacité de stockage qui théoriquement s’élève à 128 Go. Notez que l’on peut ajouter une carte mémoire micro SD (jusqu’à 256 Go). Le smartphone profite du système Android version 14 avec la promesse de deux ans de mises à jour du système et de 5 ans de mises à jour de sécurité. Il y a un lecteur d’empreintes digitales sur le profil. L’appareil est certifié IP52 donc seulement résister aux éclaboussures.

Le nouveau smartphone HMD Pulse Pro sera disponible prochainement, courant juillet pour un prix de 159 €.

Une fiche technique plus modeste pour le HMD Pulse

De son côté, le smartphone HMD Pulse propose exactement le même design et les mêmes dimensions sauf pour l’épaisseur qui est de 8,45 mm et pour un poids très légèrement inférieur puisqu’annoncé de 187 grammes. L’écran est identique ainsi que la batterie et la connectivité. Ce qui change, c’est les capteurs photo puisque ce modèle dispose d’un capteur principal de 16 mégapixels à l’arrière et de 8 mégapixels à l’avant. En outre, il y a seulement 4 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace de stockage théoriques.

Le nouveau smartphone HMD Pulse sera disponible dans les prochaines semaines pour un prix de 129 €.

Enfin, notez que la marque a aussi annoncé un troisième modèle, le HMD Pulse Plus dont les caractéristiques techniques se situent entre les deux autres mais qui sera principalement à destination du marché professionnel.