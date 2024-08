Lancement officiel des Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL : Google dévoile sa nouvelle gamme de smartphones premium

Un design revu et un lancement avancé

Pour cette nouvelle génération, Google a décidé de bousculer ses habitudes. Tout d'abord en avançant la date de présentation de ses nouveaux smartphones à l'été, alors qu'elle se tenait généralement à l'automne les années précédentes.

Côté design, on note une évolution significative avec l'adoption de tranches très plates et de coins bien arrondis qui rappellent les dernières tendances chez Apple et Samsung. De plus, le module photo à l'arrière conserve son orientation horizontale caractéristique, mais n'est plus intégré dans un bandeau comme sur la génération précédente.

Trois modèles pour satisfaire tous les besoins

La grande nouveauté cette année est l'arrivée d'un troisième modèle dans la gamme, au sein de laquelle on retrouve donc :

Le Pixel 9 : le modèle standard avec un écran de 6,3 pouces

Le Pixel 9 Pro : version améliorée avec un écran de 6,34 pouces

Le Pixel 9 Pro XL : nouveau modèle grand format avec un écran de 6,73 pouces

Cette stratégie à trois modèles permet à Google de mieux couvrir les différents segments du marché premium, en proposant des tailles d'écran variées pour répondre aux préférences de chacun.

Des écrans toujours plus performants

Ces trois modèles bénéficient d'écrans OLED de haute qualité, avec quelques différences notables :

Pixel 9 : écran Oled Actua de 6,3 pouces, avec un taux de rafraîchissement ajustable de 60 à 120 Hz, une luminosité maximale 2 700 nits en plein soleil ;

Pixel 9 Pro et Pixl 9 Pro XL : écran Oled Super Actua avec un taux de rafraîchissement de 1 à 120 H et une luminosité maximale de 3 000 nits au soleil

Les versions Pro se démarquent donc par une technologie d'écran plus avancée et une luminosité accrue, idéale pour une utilisation en extérieur.

Le nouveau processeur Tensor G4 au cœur de l'expérience

Comme chaque année, Google intègre son dernier processeur maison à sa nouvelle gamme. Le Tensor G4 promet des performances améliorées, notamment au lancement des applications et en navigation web. L'accent est toujours mis sur l'intelligence artificielle, domaine dans lequel Google excelle.

Pour ce qui est des RAM, on note quelques petites différences entre les modèles :

12 Go pour le Pixel 9

16 Go pour les Pixel 9 Pro et Pro XL

Cette augmentation de la mémoire vive devrait permettre un multitâche encore plus fluide sur les versions Pro.

La photographie, toujours au cœur de l'ADN Pixel

Google a bâti la réputation de ses smartphones sur leurs capacités photographiques exceptionnelles. Cette nouvelle génération ne déroge pas à la règle avec des configurations photo impressionnantes :

Pixel 9

Un grand-angle 50 mégapixels (f/1,68)

Un ultra grand angle de 48 mégapixels

Une caméra frontale de 10,2 mégapixels avec autofocus

Pixel 9 Pro et Pro XL

Un grand angle de 50 mégapixels (f/1,68)

Un ultra grand angle de 48 mégapixels

Un téléobjectif de 48 mégapixels (f/2,8) avec zoom optique x10

Une caméra frontale de 42 mégapixels

Les versions Pro se distinguent donc par l'ajout d'un téléobjectif performant qui offre plus de polyvalence pour les prises de vue.

Autonomie et recharge : des progrès notables

La capacité des batteries varie selon les modèles :

4 700 mAh pour les Pixel 9 et 9 Pro

Plus de 5 000 mAh pour le Pixel 9 Pro XL

Google annonce des améliorations en termes de vitesse de charge. La batterie du Pixel 9 passe ainsi de 0 à 50% de batterie en 30 minutes. Pour les Pixel 9 Pro et 9 Pro XL, le même temps de charge permet de passer de 0 à 70 %.

À noter que les chargeurs ne sont toujours pas fournis avec les smartphones, suivant la tendance du marché.

Des offres de précommande alléchantes

Pour le lancement, Google propose des offres de précommande intéressantes :

Un bonus de stockage de 100 euros minimum

Un bonus de reprise de votre ancien smartphone jusqu'à 200 euros

Ces offres sont valables jusqu'au 5 septembre et permettent de réaliser de très intéressante économies sur l'achat de votre nouveau Pixel.

Prix et disponibilité

Les prix de la nouvelle gamme Pixel 9 sont les suivants :

Pixel 9 : à partir de 899 euros (128 Go)

Pixel 9 Pro : à partir de 1 099 euros (128 Go)

Pixel 9 Pro XL : à partir de 1 199 euros (128 Go)

Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes, avec une disponibilité effective prévue dans les prochaines semaines.