Lancement officiel du realme GT Neo 6 : un nouveau fleuron particulièrement abordable

Après plusieurs semaines de rumeurs à son sujet, le GT Neo 6 de Realme est enfin une réalité. Il a été officialisé par la marque en Chine et nous attendons des nouvelles pour une éventuelle disponibilité en France. Lors du lancement du modèle d’entrée de gamme, le realme C67, la marque avait laissé entendre qu’un nouveau mobile, de la série GT serait disponible chez nous…

Conformément aux attentes et aux bruits de couloirs, le realme GT Neo 6 intègre le chipset Snapdragon 8s Gen 3 de Qualcomm, promettant des performances quasi équivalentes à celles du Snapdragon 8 Gen 3, mais à un prix nettement inférieur. On a notamment pu voir ce Soc sur le Motorola edge 50 Ultra et il est aussi attendu sur le Honor 200 Pro. Le mobile realme se distingue ainsi par ses caractéristiques compétitives, qui défient les standards des modèles plus onéreux.

Écran et conception : des spécifications de pointe

Le smartphone est ainsi doté d’un écran AMOLED LTPO de 6,78 pouces, incurvé, offrant une résolution FHD+ et une fréquence de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz. La luminosité maximale de 1600 cd/m² promet une excellente visibilité pour le contenu HDR. Pour la sécurité, un scanner d'empreintes digitales est intégré sous l'écran, qui bénéficie également de la protection Gorilla Glass Victus 2, résistante aux chocs et aux rayures. Une découpe en forme de poinçon est présente sur l'écran, abritant une caméra frontale de 32 MP.

Caméras et logiciel : une qualité optimisée

À l'arrière, le realme GT Neo 6 est équipé d'un capteur principal de 50 mégapixels avec un capteur Sony IMX882, complété par une stabilisation optique de l'image. Un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels (IMX355) complète les capacités photographiques du téléphone. Côté logiciel, l'appareil fonctionne sous realme UI 5, basée sur Android 14, offrant une interface utilisateur fluide et réactive, selon la marque. Le modèle est alimenté par une batterie de 5 500 mAh, supportant une charge de 120 watts, permettant une recharge extrêmement rapide. De plus, il est certifié IP65, garantissant une résistance à l'eau et à la poussière.

Le realme GT Neo 6 est disponible en trois couleurs : vert, violet et argent. Le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est proposé à partir de 2,099 CNY (environ 290 USD), tandis que la version avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage est vendue à 2,399 CNY (332 USD). Le modèle haut de gamme, doté de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage, est quant à lui disponible pour 2,999 CNY (415 USD). Les ventes débuteront le 15 mai en Chine, et comme évoqué un peu plus haut, nous attendons une prise de parole des représentants français de la marque pour sa potentielle disponibilité en France.