Digital Chat Station, un informateur reconnu pour la fiabilité de ses révélations, a partagé sur la plateforme chinoise Weibo que le Huawei Mate XT est équipé du processeur Kirin 9010 5G. Cette puce est également utilisée dans le modèle haut de gamme Huawei Pura 70 Ultra, successeur de l'ancienne série P, réputée pour ses capacités photographiques.

Le Kirin 9010 est un processeur d'application (AP) gravé en 7nm, fabriqué par SMIC, le troisième plus grand fondeur mondial. Sa configuration CPU est composée de 2 cœurs TaiShan V121 cadencés à 2,30 GHz, de 6 cœurs TaiShan V121 cadencés à 2,18 GHz et de 4 cœurs Cortex-A510 cadencés à 1,55 GHz. Cette puce, bien que toujours gravée en 7nm, représente une amélioration significative par rapport au Kirin 9000s 5G introduit l'année dernière avec la série Mate 60.

Un retour aux puces Kirin avec support 5G

Il est important de noter que le Kirin 9010 marque le retour de Huawei à l'utilisation de puces Kirin avec support 5G dans ses smartphones. La dernière fois qu'une telle puce avait été utilisée remonte à 2020, avec le Kirin 9000 en 5nm qui équipait la série Mate 40.

Rappelons que le smartphone Huawei Mate XT se distingue par plusieurs caractéristiques notables dont un design à triple pliure avec une double charnière, permettant une flexibilité accrue de l'écran ainsi que la possibilité de réaliser des appels par satellite bidirectionnels. En outre, on peut également disposer d’un appareil photo à ouverture variable. Souvenez-vous qu’il s’agit d’une technologie introduite avec la série Mate 50 en 2022 et que Huawei continue d'intégrer dans ses modèles haut de gamme dont le Pura 70 Ultra.

Malgré les obstacles rencontrés, notamment les restrictions américaines, Huawei démontre sa capacité à innover et à s'adapter. L'entreprise a ainsi développé son propre système d'exploitation, HarmonyOS, en réponse à l'interdiction d'utiliser les services Google. De plus, face aux limitations d'accès aux puces 5G, Huawei a collaboré avec SMIC pour produire ses propres processeurs compatibles 5G.

Le Huawei Mate XT, avec son design innovant à triple pliure et son processeur Kirin 9010, illustre la détermination de l'entreprise à rester compétitive sur le marché des smartphones haut de gamme. Il reste à voir comment ce nouvel appareil sera accueilli par les consommateurs et s'il parviendra à renforcer la position de Huawei sur le marché mondial des smartphones pliants. Rappelons que l’entreprise vend, dans le monde, plus de ce type de mobiles que Samsung…