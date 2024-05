Le chipset Snapdragon 8 Gen 3 confirmé au cœur du Samsung Galaxy Z Fold6

Comme à peu près tous les smartphones qui sont mis sur le marché, les prochains mobiles pliants de Samsung, les Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 sont soumis à plusieurs tests. Cela passe par des évaluations notamment via l’une des références dans le domaine, Geekbench. Cette application oblige la publication des résultats en ligne trahissant ainsi les scores obtenus mais aussi quelques détails techniques alors à la portée des plus curieux. Ainsi, une récente apparition du Samsung Galaxy Z Fold6 sur Geekbench 6 a confirmé plusieurs spécifications attendues. Selon la fiche de scores, le Galaxy Z Fold6, verrouillé par un opérateur, fonctionne avec le chipset Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Les performances enregistrées sont légèrement inférieures à celles des autres appareils équipés du même processeur. Cette différence peut s'expliquer par le fait qu'il s'agit d'un échantillon de préproduction nécessitant encore quelques ajustements avant sa mise en circulation sur les marchés.

Capacité de mémoire vive et système d'exploitation

La fiche de scores Geekbench révèle également qu'une des options de mémoire testées comprend 12 Go de mémoire vive. Par ailleurs, le Galaxy Z Fold6 sera équipé d'Android 14 dès sa sortie, probablement couplé avec l'interface utilisateur One UI 6.1.1 de Samsung.

D'après les informations disponibles, le modèle testé sous le numéro de modèle SM-F956U a obtenu un score de 1 964 points pour le test mono-cœur et 6 619 points pour le test multicœur. À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold5, son prédécesseur, doté du Snapdragon 8 Gen 2, a enregistré 1 943 points en mono-cœur et 5 123 points en multicœur. Cela montre une amélioration marginale des performances mono-cœur et une amélioration significative des performances multicœur pour le nouveau modèle.

En outre, certains analystes espèrent que Samsung propose aussi une variante du Galaxy Z Fold6 avec 16 Go de RAM, ce qui pourrait ravir de nombreux utilisateurs mais aussi faire monter le prix de l’appareil qui n’est pas des plus abordables. Avec la date de lancement prévue dans moins de deux mois, il est probable que les fuites d'informations se multiplient, apportant davantage de détails sur les spécifications et les caractéristiques du Galaxy Z Fold6. Comptez sur nous pour relayer les plus sérieuses avant la confirmation ou non de celles-ci par Samsung lors de la présentation officielle début juillet.