Le Galaxy S24 Ultra est disponible en ce moment avec jusqu'à 760 € de réduction chez son constructeur

Samsung propose parmi les meilleures promotions que l'on peut trouver sur le marché des smartphones, proposant très régulièrement des facilités de paiement en plusieurs fois sans frais, mais aussi des réductions immédiates, des bonus de reprise et des cadeaux. C'est le cas en ce moment avec la série S2 24 que Samsung nous propose avec une remise immédiate de 150 €. À cela, s'ajoutent 150 € de bonus de reprise, mais aussi un gros cadeau : vous obtenez les Galaxy buds 2 Pro. Il vous est en plus possible de payer en 4 fois et sans frais !

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

À ton besoin de le présenter, le Galaxy S24 Ultra est l'un des plus puissants smartphones de sa génération, et d'aucuns disent même qu'il est le plus puissant smartphone tout court. Proposant le meilleur écran du marché, mais aussi la plus puissante puce disponible à ce jour, il cumule confort et praticité. Il n'est pas en reste en termes d'appareil photo, ni de batterie et en plus intègre Galaxy IA une intelligence artificielle qui semble avoir pour but de concurrencer Google notamment avec Nano Gemini. Et c'est une réussite ! En plus de cela, l'appareil sera mis à jour pendant 7 ans.

Le Galaxy S24 Ultra est disponible chez son constructeur avec la meilleure offre que nous avons vu à ce jour

En ce moment, il vous est possible d'obtenir le Galaxy S24 Ultra avec 150 € de remise immédiate, mais aussi un bonus reprise de 150 €. En plus de cela pour l'achat de cet appareil, vous obtenez des Galaxy buds 2 Pro offert d'une valeur de 199 €. Il vous est donc possible de faire descendre le Galaxy S24 Ultra de bénéficier de 760 € de réduction en cumulant la remise et la reprise !