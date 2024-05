Le Google Pixel 7 à presque de 300 €, mais combien de temps cela va t-il durer ?

Le Google Pixel 7 est un smartphone haut de gamme proposé par le géant américain Google depuis l'année dernière. Il s’agit d’un appareil puissant et très pratique, offrant une polyvalence remarquable pour exécuter des applications gourmandes en ressources, capturer de superbes photos et afficher du contenu en streaming ou des jeux mobiles sur son grand écran.

Le Pixel 7 est souvent mentionné parmi les références actuelles du haut de gamme aux côtés de certains appareils d'Apple et de Samsung comme le Galaxy S23. Alors que Google le propose à 499 €, il est actuellement disponible à son prix le plus bas chez Rakuten !

Fiche technique du Google Pixel 7

Écran : OLED de 6,3 pouces, 90hz

OLED de 6,3 pouces, 90hz Processeur : Google Tensor 2

Google Tensor 2 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : Options de stockage de 128 Go

Options de stockage de 128 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

: Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra frontale : Caméra selfie de 10,8 MP

Caméra selfie de 10,8 MP Batterie : Batterie de 4 355 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

La fiche technique du Google Pixel 7 propose des caractéristiques poussées pour son appareil photo et son écran qui ne manquent pas d'impressionner les connaisseurs. Cependant, ce qui fait vraiment toute la différence, c'est la puce Google Tensor 2. Cette puce, développée directement par Google, offre une optimisation et une ergonomie sans précédent. C'est un élément clé qui contribue à la performance exceptionnelle du Pixel 7 et à l'expérience utilisateur fluide et intuitive qu'il offre.

Le Pixel 7 de Google à presque 300 € sur Rakuten

En ce moment, il est possible de trouver sur Rakuten le Google Pixel 7 pour un tarif très proche des 300 €, ce qui est l’un des meilleurs prix du marché !