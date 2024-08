Le Google Pixel 8 Pro chute à un prix record avec l'arrivée du Pixel 9

Plus de 180 € de réductions cumulées sur votre Google Pixel 8 Pro

Si vous cherchez un bon plan pour vous offrir un Google Pixel 8 Pro neuf au meilleur prix, c’est chez Rakuten que vous trouverez votre bonheur. Plusieurs vendeurs certifiés de cette marketplace proposent en effet de très intéressantes promos sur ce modèle. Celle que nous partageons ici avec vous vous permet d’économiser près de 200 € grâce à deux remises majeures.

La première est une remise immédiate de 19% sur le prix de vente conseillé du Google Pixel 8 Pro. Ce dernier passe ainsi de 799,99 € à 646,98 €, sans aucune action nécessaire.

La seconde réduction dont vous pouvez profiter sur le prix de ce smartphone est une remise supplémentaire de 30 € offerte sur le montant de votre panier grâce au code TECH30. Valable jusqu’au 31 août (inclus), cette remise vous permet d’acheter le Google Pixel 8 Pro à 616,98 € au lieu de 799,99 € !

Au final, vous économisez ainsi 183 € sur l’achat d’un excellent smartphone haut de gamme tout neuf. En plus, il vous est livré gratuitement à domicile, et bénéficie de la garantie fabricant de 2 ans.

Google Pixel 8 Pro : que propose ce smartphone ?

Le Google Pixel 8 Pro proposé dans le cadre de cette offre est le modèle US du smartphone. Bien entendu, il est désimlocké et est donc compatible avec les SIMs de tous les réseaux européens. Vous pourrez donc profiter sans aucun souci de la 5G de l’opérateur de votre choix.

Pour ce qui est des caractéristiques de ce smartphone, ses atouts sont nombreux, à commencer par ses excellentes performances. Grâce à sa puce Google Tensor G3 et ses 12 Go de RAM, il prend parfaitement en charge le multitâche et assure un fonctionnement fluide même avec les grosses applications.

Pour l’affichage, un écran Super Actua de 6,7 pouces avec une fréquence de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz permet de profiter d’une expérience visuelle exceptionnelle.

Mais c’est sans doute sur le plan de la photo que le Pixel 8 Pro s’illustre le mieux. Son triple capteur arrière de 50+48+48 mégapixels boosté par l’Intelligence Artificielle fait des merveilles, de jour comme de nuit.

Enfin, avec sa batterie de 5050 mAh, ce smartphone vous tient facilement toute la journée. La charge rapide à 30 W permet, en plus, de le recharger à 50% en seulement 30 minutes.