Le Google Pixel 9 Pro Fold aura le droit à une sortie en France pour la rentrée !

C’est officiel ! Le 4 septembre 2024, le Pixel 9 Pro Fold sortira en France. En ce qui concerne les smartphones pliants, c’est une première pour Google dans l’Hexagone. Vous êtes attiré par ce type de modèle refermable et voulez en savoir plus sur cette nouveauté ? Nous vous en disons plus dans cet article.