Le Honor Magic V3 : Le smartphone pliant le plus fin du monde est là !

Plus fin que jamais !

Le design du Honor Magic V3 tient toutes ses promesses. Comme annoncé depuis plusieurs mois, le nouveau smartphone pliant de Honor mise beaucoup sur la finesse et la légèreté. Affichant seulement 226 grammes sur la balance pour 9,2 mm d’épaisseur lorsqu’il est plié, et seulement 4,5 mm une fois déplié, il bat à plates coutures tous ses concurrents sur le segment des smartphones pliants Premium.

En comparaison, le Galaxy Z Fold 6 de Samsung mesure 12 mm plié, tandis que le Galaxy Fold 5 atteint les 12,1 mm dans ce format. Mais Honor ne sacrifie pas pour autant la résistance et la durabilité de son nouveau haut de gamme pliant.

Bien que très fine, sa charnière conçue en acier inspiré de l’univers aérospatial promet une très grande résistance pour une utilisation durable.

L’appareil est d’ailleurs certifié IPX8, attestant de son étanchéité à la poussière et à l’eau.

Autre caractéristique sur laquelle Honor ne fait pas de compromis : l’autonomie. Malgré sa finesse inédite, le Honor Magic V3 embarque une grosse batterie de 5150 mAh.

Compatible avec la charge filaire rapide à 66 W et la charge sans fil à 50W, elle bénéficie des fonctionnalités de l’IA pour une autonomie prolongée.

Une fiche technique orientée performances et confort d’utilisation

Pour l’affichage, le Honor Magic V3 se dote d’un superbe écran de type NanoCrystal Shield pliant vers l’extérieur. Déplié, il affiche sur une surface AMOLED de 6,43 pouces en haute résolution qui, une fois déplié, passe à 7,92 pouces.

Les deux surfaces bénéficient d’un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz.

Sous le capot, on retrouve une puce Snapdragon 8 Gen 3 avec 12 Go de RAM et 512 Go de mémoire interne. Inutile de dire qu’ainsi pourvu, le Honor Magic V3 prend en charge efficacement toutes les tâches, y compris les plus exigeantes.

Pour la photo, le Honor Magic V3 possède un module arrière en forme d’octogone constitué d’un triple capteur arrière de 50+50+40 mégapixels, grâce auquel il peut prendre des photos d’excellente qualité, quelles que soient les conditions extérieures.

Boosté par l’Intelligence Artificiel, le Honor Magic V3 propose par ailleurs de nombreuses fonctionnalités avancées, comme la traduction automatique « Face to Face », IA Eraser ou encore IA Enhancer, qui offrent une expérience d’utilisation unique.





Une offre de lancement à saisir absolument

Pour le lancement de ce nouveau smartphone, Honor fait les choses en grand avec une offre de lancement particulièrement alléchante.

Cette offre inédite permet de bénéficier d’une remise de 300 € grâce à un coupon de remise à réclamer directement sur le site web officiel du fabricant.

L’offre inclut également deux autres cadeaux en nature : un stylet Honor Magic Pencil et le chargeur Honor Super Charge 66W compatible avec votre nouveau smartphone.

Enfin, si vous avez la chance de faire partie des 300 premiers acheteurs, Honor vous offre gratuitement un casque Marshal Major IV d’une valeur de 149 € !

Ne manquez donc surtout pas cette offre exceptionnelle !