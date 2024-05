Le Huawei Pura 70 Ultra : nouveau champion de la photographie mobile selon DxOMark

Le Huawei Pura 70 Ultra a récemment pris la tête du classement DxOMark qui était dominé depuis plusieurs semaines par le Honor Magic6 Pro. Le palmarès DxOMark est un indice reconnu pour évaluer la performance des appareils photo de smartphones. Ce dernier se base sur plusieurs critères tels que la qualité d'image, la réactivité de l'appareil et la précision des couleurs après jusqu’à 15 jours de tests réalisés par le laboratoire indépendant. Avec un score de 163 points, ce modèle dépasse désormais des concurrents de taille comme le mobile haut de gamme Honor mais aussi le Oppo Find X7 Ultra (non disponible en France), le Huawei P60 Pro, l’iPhone 15 Pro Max ou encore le Google Pixel 8 Pro, notamment dans des domaines clés tels que la photo, le Bokeh et le zoom.

Une configuration photo de pointe pour des performances exceptionnelles dans toutes les conditions

L'une des grandes forces du Pura 70 Ultra réside dans son grand capteur, qui mesure presque un pouce, associé à une ouverture variable de f/1.6 à f/4.0. Cette configuration avancée permet un ajustement précis de la profondeur de champ, essentiel pour la netteté des photos de groupe et pour capturer rapidement les mouvements. Le mode HDR, par ailleurs, offre un contraste amélioré et un rendu des couleurs optimisé. Toutefois, il est important de mentionner que le smartphone utilise une structure RYYB spécifique à Huawei.

Selon DxOMark, le Pura 70 Ultra brille dans une variété de conditions d'éclairage. En faible luminosité, il maintient une gamme dynamique étendue avec des détails précis dans les zones sombres comme lumineuses. Ses performances en zoom sont également à noter, proposant une restitution des couleurs réaliste avec un faible niveau de bruit sur toute la plage de zoom. L'autofocus est à la fois rapide et précis, facilitant la capture de moments éphémères avec une clarté impressionnante.

Ce smartphone se distingue également par sa capacité à produire un flou d'arrière-plan très naturel pour les portraits, offrant une isolation précise du sujet. Sa performance en macrophotographie est notable, permettant d'obtenir des images nettes et détaillées.

Points à améliorer mais une place de leader qui ne va pas être cédée tout de suite

Malgré ces nombreux atouts, le Huawei Pura 70 Ultra n'est pas exempt de défauts. Certains utilisateurs ont signalé des incohérences occasionnelles en matière d'exposition et de balance des blancs. De plus, des effets de ghosting, ou images fantômes, peuvent apparaître dans des scènes à fort contraste, bien que ce soit relativement mineur comparé à ses nombreuses qualités.

En somme, le Huawei Pura 70 Ultra établit un nouveau standard dans le domaine de la photographie mobile grâce à ses capacités exceptionnelles et polyvalentes, bien qu'il présente quelques irrégularités lors de la capture vidéo, surtout en conditions de basse lumière. Ces quelques points faibles ne semblent toutefois pas éclipser les nombreuses qualités de cet appareil, qui se positionne clairement comme le leader du marché actuel selon les critères de DxOMark, du moins pour le moment car les fabricants se livrent une bataille sans merci pour tenter de figurer parmi les meilleurs dans ce domaine signifiant une belle reconnaissance. Le dernier haut de gamme de Huawei devrait figurer en tête du classement pendant un petit moment, en attendant la réponse d’Apple prévue courant septembre avec les iPhone 16 puis de Google avec le Pixel 9 Pro, un peu plus tard.