Le meilleur smartphone au monde, c’est lui, et vous pouvez l’obtenir ici au meilleur prix

La marque Honor nous a prouvé plusieurs fois que le luxe était leur philosophie, et avec son smartphone ultra haut de gamme, le Honor Magic6 Pro, on ne peut qu'acquiescer devant le coup de maître de l’enseigne qui a réussi battre d’un coup d’un seul, tous les plus grands acteurs de la scène smartphone.

En ce moment, malgré un prix de lancement à 1299 €, il est possible de vous le procurer sous les 1000 € à 985 € sur Rakuten avec une garantie de 2 ans et une assurance.

Fiche technique du Honor Magic6 Pro

Écran : AMOLED de 6,78 pouces, 2800X1200 pixels, 1-120 Hz

: AMOLED de 6,78 pouces, 2800X1200 pixels, 1-120 Hz Chipset : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire vive : 12 Go, 16 Go

: 12 Go, 16 Go Stockage interne : 256Go, 512Go, 1To

: 256Go, 512Go, 1To Capteur photo principal : Triple capteurs 180+50+50 mégapixels

: Triple capteurs 180+50+50 mégapixels Capteurs frontaux : 50 mégapixels

: 50 mégapixels Batterie : 5600 mAh

Samsung et Apple ont des smartphones d’une rare puissance avec écran, batterie et appareils photo au top, et pourtant le Honor Magic 6 Pro est numéro 1 partout ! Meilleure caméra avant et arrière, meilleur écran et meilleure batterie au monde.

Le Honor Magic6 Pro est disponible avec une belle réduction sur Rakuten

Bien que le prix de lancement du produit soit de 1299 €, actuellement sur Rakuten, vous pouvez vous le procurer à un prix de 985 €. Cette offre comprend également une garantie de 2 ans et une assurance. Il s’agit d’un modèle importé, mais tout à fait compatible avec les opérateurs français.