Le modèle pro est élu meilleur photophone, écran, batterie, audio et selfie au monde mais qu'en est-il du Honor Magic6 Lite ?

Avec l’annonce par DxOMark que le Magic6 Pro est élu meilleur photophone, écran, batterie, audio et selfie au monde, on peut se poser la question : est-ce que le Honor Magic6 Lite propose également des composants de cette qualité ? Eh bien, il incarne parfaitement la philosophie de la marque Honor : offrir le luxe à un prix abordable.

Honor propose des smartphones qui allient qualité et élégance, même dans sa gamme de prix la plus accessible. C'est le cas du Honor Magic6 Lite, actuellement disponible chez Cdiscount pour seulement 267 €, alors que son prix constructeur est de 349 € !

Fiche technique du Honor Magic6 Lite

Écran : AMOLED de 6,78 pouces, 2652X1200 pixels, 1-120 Hz

: AMOLED de 6,78 pouces, 2652X1200 pixels, 1-120 Hz Chipset : Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Mémoire vive : 8 Go, extensibles

: 8 Go, extensibles Stockage interne : 256 Go

: 256 Go Capteur photo principal : Triple capteurs 108+5+2 mégapixels

: Triple capteurs 108+5+2 mégapixels Capteurs frontaux : 16 mégapixels

: 16 mégapixels Batterie : 5300 mAh, charge 40 watts

: 5300 mAh, charge 40 watts Système d'exploitation : Android 13 avec surcouche Magic OS 7.1 depuis novembre dernier

Le Honor Magic6 Lite est la version allégée de son prédécesseur, le Honor Magic6. Bien qu'il soit destiné aux budgets plus modestes, il n'en demeure pas moins ultra-performant. Équipé d'une puce Qualcomm et d'une batterie de 5300 mAh, il surpasse même la plupart des smartphones qui offrent généralement une capacité de batterie de 5000 mAh.

Vous pouvez retrouver notre test complet du Honor Magic 6 Lite 5G ici !

Le Magic6 Lite à petit prix avec Cdiscount !

Cdiscount est reconnu pour ses prix compétitifs sur les smartphones, et le Honor Magic6 Lite ne fait pas exception. Actuellement proposé à seulement 267 €, soit une réduction de 82 € par rapport à son prix habituel, c'est une offre à ne pas manquer. De plus, la livraison est rapide et gratuite, et l'appareil est couvert par une garantie de 2 ans, offrant ainsi une tranquillité d'esprit.