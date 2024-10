Le Motorola Razr 50s se dévoile avant son lancement officiel

Après le lancement des smartphones pliants au format clapet Motorola Razr 50 et Motorola Razr 50 Ultra, la marque s’apprêterait à proposer un modèle plus abordable, le Razr 50s. Comme tous les smartphones qui vont sortir, il a été testé sur la plateforme Geekbench qui, rappelons-le rend ses résultats publics.

L'une des principales informations révélées par Geekbench concerne le processeur qui équipera le Razr 50s. Contrairement à certains de ses prédécesseurs haut de gamme qui utilisaient des puces Qualcomm, ce nouveau modèle opte pour un processeur MediaTek Dimensity 7050. Ce choix est synonyme de positionnement sur le segment des modèles de milieu de gamme.

En effet, le SoC MediaTek Dimensity 7050 que l'on trouve aussi dans le realme 12+ est connu pour offrir un bon équilibre entre performances et efficacité énergétique. Il devrait permettre au Razr 50s de proposer des performances satisfaisantes pour la plupart des utilisations quotidiennes, tout en maintenant un prix plus abordable que les modèles haut de gamme de la marque.

Des performances prometteuses

Les résultats obtenus par le Razr 50s sur Geekbench sont encourageants. Si on en croit la capture relayée par le site 91mobiles, le smartphone a enregistré un score de 1005 points en single-core et 2473 points en multi-core. Ces chiffres, bien qu'ils ne représentent qu'un aspect des performances globales d'un appareil, indiquent que le Razr 50s devrait être capable de gérer efficacement la plupart des tâches courantes et même certaines applications plus exigeantes.

Notez que ces scores sont obtenus avec une configuration de 8 Go de RAM, ce qui devrait assurer une expérience utilisateur fluide, notamment en matière de multitâche. Cette quantité de mémoire vive est devenue un standard dans le segment milieu de gamme et devrait convenir à la majorité des utilisateurs.

Une expérience logicielle épurée

Le Motorola Razr 50s fonctionnera sous Android 13. En outre, Motorola est connu pour proposer une expérience Android proche de la version stock, avec quelques ajouts logiciels spécifiques à la marque. On devrait retrouver cette philosophie au sein du Razr 50s avec une interface utilisateur épurée et réactive.

Le Razr 50s devrait se positionner à un prix inférieur à celui du Razr 40, élargissant ainsi la gamme de smartphones pliants proposée par Motorola à la différence de Samsung qui ne propose qu’un seul modèle. Cette stratégie pourrait permettre à la marque de toucher un public plus large, attiré par le concept innovant des smartphones pliants mais qui a du mal à franchir le pas jusqu'à présent par leurs tarifs élevés.

Reste à voir à quel prix il sortira réellement et s’il sera disponible chez nous.