Le nouveau CMF Phone 1 de Nothing : un smartphone abordable avec des spécifications solides

La société londonienne Nothing propose des produits sous une autre marque, CMF dont des écouteurs ou des montres connectées, par exemple. Celle-ci doit rayonner sur des marchés spécifiques. L’un d’entre eux est le marché indien qui est devenu de plus en plus important pour les marques au regard de sa croissance. Ainsi, Nothing proposerait, en Inde, le nouveau smartphone CMF Phone 1. À l’heure de l’écriture de ces lignes, l’appareil n’est pas encore officiel. Toutefois, plusieurs fuites vont dans le même sens pour certaines caractéristiques techniques. Ainsi, l’un des points forts de ce téléphone résiderait dans son écran OLED de 6,67 pouces offrant une résolution 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Cette configuration promet une expérience visuelle immersive et réactive.

Performances solides grâce au Dimensity 7200

Sous le capot, le CMF Phone 1 serait alimenté par le processeur MediaTek Dimensity 7200, le même que celui du Nothing Phone (2a). Cette puce offre des performances fiables pour une utilisation quotidienne fluide. Le smartphone est également équipé de 8 Go de mémoire vive au format LPDDR4x et de 128 ou 256 Go de stockage UFS 2.2, extensible via carte micro SD.

Sur le plan photographique, le CMF Phone 1 mise sur un système de double caméra arrière composé d'un capteur principal de 50 mégapixels et d'un second capteur de 16 mégapixels. À l'avant, un capteur de 16 mégapixels est dédié aux selfies. L'autonomie ne devrait pas être un problème avec la généreuse batterie de 5000 mAh du CMF Phone 1. Celui-ci prendrait en charge une charge maximale à 33 watts, légèrement inférieure aux 45 W du Nothing Phone (2a).

Un prix abordable autour de 249 dollars

L'un des atouts majeurs du CMF Phone 1 réside dans son prix attractif. Selon les rumeurs, ce smartphone devrait être lancé aux alentours de 249 dollars, ce qui en ferait une option intéressante pour les budgets serrés. Bien que Nothing n'ait pas encore confirmé la date de lancement officielle, les dernières fuites indiquent que le CMF Phone 1 pourrait faire son entrée sur le marché indien dès le mois de juillet prochain. Cela montre que la marque est capable de proposer des modèles spécifiques pour certaines territoires, en fonction des besoins.