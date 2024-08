Le OnePlus Open Apex Edition : une nouvelle version haut de gamme du smartphone pliant

Le OnePlus Open Apex Edition se distingue par son nouveau coloris Crimson Shadow, qui rend hommage au célèbre appareil photo Hasselblad 503CW Edition 60 ans « Victor Red ». Cette teinte rouge profonde s’accompagne d’une finition en cuir végétal texturé à l’arrière de l’appareil, offrant une prise en main agréable et un look sophistiqué. Le design a été pensé dans les moindres détails, avec notamment un curseur d’alerte redessiné arborant des accents orange. Ce petit élément distinctif ajoute une touche de personnalité à l’ensemble, tout en conservant la fonctionnalité pratique appréciée des utilisateurs OnePlus.

Des performances accrues

Sous son élégante carrosserie, le OnePlus Open Apex Edition cache des améliorations notables. La capacité de stockage passe à 1 To, soit le double de la version standard qui proposait déjà 512 Go. Cette augmentation permettra aux utilisateurs les plus exigeants de stocker davantage de fichiers, applications et contenus multimédias sans craindre de manquer d’espace. La mémoire vive reste généreuse avec 16 Go de RAM, assurant une fluidité optimale dans toutes les situations. Le processeur Snapdragon 8 Gen 2, déjà présent sur le modèle original, continue d’offrir des performances de haut vol pour répondre à tous les besoins.

L’écran pliant demeure l’atout majeur de ce smartphone. Une fois déplié, il offre une expérience proche de celle d’une tablette, idéale pour le multitâche et la productivité. La technologie d’affichage reste inchangée, avec une qualité d’image exceptionnelle et des bordures fines qui maximisent la surface utile.

De nouvelles fonctionnalités intelligentes

OnePlus a profité de cette édition spéciale pour introduire de nouvelles fonctionnalités logicielles. Parmi elles, on trouve des outils d’édition d’images basés sur l’intelligence artificielle. Ces fonctions permettent notamment d’effacer facilement des éléments indésirables sur les photos ou de créer des découpes intelligentes, offrant ainsi de nouvelles possibilités créatives aux utilisateurs.

La sécurité n’a pas été négligée sur cette version Apex Edition. OnePlus a intégré un nouveau « Mode VIP » activable via le curseur d’alerte. Lorsqu’il est enclenché, ce mode désactive les caméras et les microphones de l’appareil, garantissant une confidentialité totale lors de conversations ou de réunions sensibles. Une puce de sécurité dédiée vient renforcer la protection des données importantes, tandis qu’un coffre-fort séparé est prévu pour les données biométriques, les médias et les documents. Ces ajouts devraient séduire les professionnels et les utilisateurs soucieux de la protection de leurs informations personnelles.

Photographie : l’excellence Hasselblad

Le partenariat avec Hasselblad continue de porter ses fruits en matière de photographie. Le OnePlus Open Apex Edition conserve la configuration photo performante de son prédécesseur, avec un capteur principal Sony LYT-T808 de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif avec un zoom x3 de 64 mégapixels. Cette combinaison promet des clichés de grande qualité dans toutes les situations.

Le OnePlus Open Apex Edition sera disponible en Europe à partir du 3 septembre. Son prix est assez proche du modèle original puisque ce dernier est proposé à 1849 euros alors que la nouvelle version est affichée à 1999 euros. Il vient concurrencer le Samsung Galaxy Z Fold6 et le futur Honor Magic V3 qui sera officialisé début septembre lors du salon IFA 2024 à Berlin. Les précommandes sont déjà ouvertes avec pour les 96 premiers clients une enceinte Bang & Olufsen d'une valeur de 299 euros offerte. Toutes les précommandes profitent d'une remise immédiate de 200 euros et au choix une montre connectée OnePlus Watch 2 d'une valeur de 299 euros ou une paire d'écouteurs OnePlus Buds Pro 3 d'une valeur de 199 euros offertes. Pour tout achat réalisé après le 3 septembre et avant le 3 octobre, OnePlus propose une remise de 200 euros et une paire de OnePlus Buds Pro 3 offerte. Après le 3 octobre, la marque offre un bonus de reprise de 100 euros et une réduction étudiante de 10%.