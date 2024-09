Le Pixel 9 de Google propose écran AMOLED, IA et appareil photo hors norme pour une offre à prix déjà cassé !

Google a complètement repensé sa gamme Pixel avec cette neuvième génération, en plaçant l'intelligence artificielle au cœur de l'expérience proposée, tout en introduisant un design inédit. Ceux qui s'intéressent aux performances ne seront pas déçus non plus : le Pixel 9 bénéficie de belles améliorations sous le capot. !

Avec 12 Go de RAM et un appareil photo encore plus performants, ce modèle tient toutes ses promesses. Actuellement proposé à 899 € par Google, il est possible de l'acquérir pour 780 €, un prix qui semble bien plus en phase avec les innovations qu'il apporte.

Fiche technique du Google Pixel 9

Écran : 6,1 pouces, Oled (2424 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,1 pouces, Oled (2424 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Google Tensor G4

Google Tensor G4 RAM : 12 Go

12 Go Stockage : 128 Go

128 Go Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle) Caméra avant : 50mp, 48Mp, 48 Mp

50mp, 48Mp, 48 Mp Batterie : 4700 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Google Pixel 9 se distingue nettement de son prédécesseur, le Pixel 8, grâce à des améliorations techniques notables. Il propose une luminosité maximale 53 % plus élevée (2236 nits contre 1458 nits), offrant une meilleure visibilité en extérieur.

Son autonomie est également améliorée de 8 %, atteignant 21 heures et 12 minutes contre 19 heures et 39 minutes pour le modèle précédent. De plus, le Pixel 9 bénéficie de 50 % de RAM en plus, avec 12 Go contre 8 Go, garantissant une fluidité optimale pour le multitâche et les applications gourmandes.

Côté appareil photo, il s'agit de l'un de ses vrais points forts, tout comme la qualité de son écran.

Le Google Pixel 9 est proposé déjà avec un très bon prix !

Le Google Pixel 9 est actuellement disponible à un tarif très intéressant sur Rakuten, où vous pouvez l'acquérir pour seulement 780 €, au lieu de 879 € ! Cette offre inclut une assurance et une garantie vendeur de 2 ans.

Bien qu'il s'agisse d'une version japonaise, cela n'affecte en rien sa compatibilité avec les réseaux des opérateurs français, ce qui en fait une excellente affaire pour ceux qui cherchent à profiter des dernières innovations de Google à moindre coût.