Le POCO F6 s'annonce prometteur avec une apparition sous Geekbench avant son lancement officiel

Prochainement, la marque POCO devrait compter deux nouveaux modèles dans ses rangs avec une proposition rapport qualité prix des plus intéressante. Le POCO F5 et le POCO F5 Pro seront ainsi remplacés par les POCO F6 et POCO F6 Pro. Le téléphone correspondant au numéro de modèle POCO F6 vient d'être repéré dans les listes de résultats de l'application de mesure de performances Geekbench dont les scores sont publics.

La fiche technique publiée sous Geekbench pour le POCO F6 dévoile plusieurs détails importants. Le smartphone embarquera le chipset Snapdragon 8s Gen 3, accompagné de 12 Go de RAM. Il s'agit de la même plateforme que le Motorola edge 50 Pro, par exemple. Le téléphone fonctionnera sous Android 14 avec l'interface utilisateur HyperOS. Lors des tests de performance, l'appareil a obtenu 1884 points en single-core et 4799 points en multi-core, des scores qui présagent d'excellentes performances.

Bien que le nom du chipset ne soit pas explicitement mentionné dans la liste, les informations détaillées sur le CPU et le GPU disponibles via le code source confirment la présence du Snapdragon 8s Gen 3. Cette apparition sur Geekbench suggère que l'entreprise pourrait être en phase de tests internes avant l'annonce officielle.

Et le reste de la fiche technique ?

Au petit jeu des commercialisations à l'international des modèles proposés d'abord en Chine sous un autre nom, plus tôt ce mois-ci, la gamme Redmi a vu un nouveau arrivant avec le Redmi Turbo 3, qui intègre également le chipset Snapdragon 8s Gen 3. Il est probable que le POCO F6, destiné au marché mondial, soit une version rebaptisée du Redmi Turbo 3. Ce modèle est également attendu sur le marché indien.

Le POCO F6 pourrait se doter d'un châssis certifié IP64, d'un écran AMOLED de 6,7 pouces offrant une définition de 1,5K et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Il pourrait être équipé de jusqu'à 12 Go de RAM LPDDR5x et de jusqu'à 512 Go de stockage UFS 4.0. Côté photographie, il pourrait proposer un système de double caméra composé d'un capteur principal de 50 mégapixels (Sony IMX882, avec OIS) et d'un ultra-large de 8 mégapixels (Sony IMX355).

L'appareil pourrait également inclure une batterie de 5000 mAh avec une charge de 90 watts, offrant ainsi une recharge très efficace. Si un lancement est imminent, il est possible que d'autres indiscrétions nous parviennent avant sa présentation officielle.