Le porte étendard des smartphones haut de gamme Google baisse exceptionnellement de prix pour les French Days

Le Google Pixel 8 offre une expérience utilisateur complète et riche en fonctionnalités, qu'elles soient classiques ou bien innovantes ! Doté d'un appareil photo puissant, il capture des images de haute qualité, et son intégration étroite avec l'écosystème Google permet une utilisation fluide et intuitive pour tous. En tant que porte-étendard de la philosophie de Google, le Pixel 8 se distingue par ses performances de pointe, son design élégant et ses fonctionnalités innovantes. C'est un choix idéal pour ceux qui recherchent un smartphone alliant qualité, performances et intégration transparente avec les services Google.

Fiche technique du Google Pixel 8

Écran : 6,2 pouces, AMOLED Actua (2400 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

Processeur : Google Tensor G3

RAM : 8 Go

Stockage : 128 Go

Caméra arrière : Configuration double caméra avec capteurs de 50 MP (principal), 12 MP (ultra grand-angle)

Caméra avant : 10,5 MP, f/2.2

Batterie : 4485 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Google Pixel 8 est un appareil idéal pour ceux qui recherchent des performances haut de gamme à un prix plus abordable que certains de ses concurrents les plus prestigieux comme Samsung ou Apple. Le Pixel 8 offre des performances de pointe qui assurent une expérience utilisateur fluide et agréable, mais surtout très pratique grâce à l’écosystème Google.

En ce qui concerne la photographie, il rivalise même avec certains des meilleurs smartphones haut de gamme disponibles sur le marché, sans atteindre les prix plus élevés associés à des modèles comme le Xiaomi 14 Ultra.

Le Google pixel 8 est disponible en ce moment à petit prix chez Boulanger

Boulanger propose le Google Pixel 8 à 549 € ce qui fait réduction de 250 € par rapport au prix proposé par son constructeur Google. C'est une excellente occasion pour ceux qui souhaitent acquérir un smartphone haut de gamme, en bénéficiant d'un modèle neuf et conforme aux normes européennes. D’autant plus qu’avec Boulanger, vous pouvez aller chercher votre smartphone sur place !