Le prochain Google Pixel 8a pris en photo avant sa présentation officielle

Alors que plusieurs fuites ont déjà eu lieu concernant le prochain smartphone de milieu de gamme du géant américain, cette fois ce sont de vraies photos de l'appareil qui ont été divulguées. Les images ont été révélées via le réseau social X par @Mohamma11824513 et rapidement relayées par DroidReader.

Ces photos montrent les modèles bleu et vert du téléphone, prévus pour être baptisés "Bay" et "Mint". Les deux variantes arborent des teintes franches et saturées, avec une dominante particulièrement éclatante pour le modèle bleu. La version verte, quant à elle, s'avère moins électrique que les premières fuites le laissaient supposer. Toutefois, elle offre un contraste notable par rapport au ton "Mint" introduit sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro de l’année précédente.

The Google Pixel 8a device is now sold in some markets in Morocco pic.twitter.com/i6vLJj5yMU — PerOre15 ???????????????????????? (@Mohamma11824513) April 22, 2024

Le lancement officiel approche

Ces révélations surviennent alors que Google se prépare à dévoiler officiellement le Pixel 8a dans le cadre de la prochaine conférence pour les développeurs Google I/O. Toutefois, comme pour chaque rumeur, il est conseillé de traiter ces informations avec prudence, les détails pouvant encore évoluer.

La politique tarifaire qui entoure le Pixel 8a suggère un prix plus élevé comparé à son prédécesseur, le Pixel 7a. Cette augmentation pourrait être justifiée par plusieurs facteurs, notamment des améliorations techniques ou des choix esthétiques plus audacieux.

Ces fuites, tout en nécessitant une certaine réserve, alimentent les murmures au sujet du Pixel 8a. Rappelons que l'on attend les modèles plus haut de gamme, les Pixel 9, Pixel 9 Pro et un hypothétique Pixel 9 Pro XL cet automne. Si l'annonce de la sortie du Pixel 8a pendant la conférence Google I/O fait consensus, il se murmure que les autres modèles pourraient voir une partie de leur voile se lever lors de cet événement.