Le Samsung Galaxy S24 Ultra est proposé avec jusqu'à 250 € de réduction et des écouteurs haut de gamme offerts !

Le Galaxy S24 Ultra est l’appareil le plus puissant de Samsung. Il a même été l’un des plus puissants, tout court, lors de sa sortie avant d’être rattrapé par de rares rivaux, qui proposent certes une technique encore plus forte, mais sans l’écosystème de Samsung, un atout pourtant majeur pour les smartphones de la marque !

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Mémoire : 12 Go

Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

Quadruple objectifs : 200+50+10+12

Caméra frontale : 12MP

Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Côté fiche technique, le S24 Ultra est infaillible. Il excelle dans tous les domaines, et on ne peut pas lui trouver de défauts. Il est cher, mais nous avons clairement affaire à l'un des appareils les plus impressionnants de sa génération. C’est notamment son écran vraiment très au-dessus de la concurrence, qui peut s’avérer décisif lors de votre choix.

À la fois grand (presque une Switch de Nintendo), mais surtout très lumineux, et ultra fluide, il propose une véritable expérience multimédia pour le streaming et les jeux qui vous feront oublier n’importe quelle tablette. Si vous n’avez pas l’habitude d’un écran haut de gamme, à son utilisation, vous verrez tout de suite que la “glisse” de vos doigts sur l’écran est sans commune mesure avec nombre d’appareils rivaux.

Une offre à ne pas manquer chez Samsung pour le Galaxy S24 Ultra

En ce moment, avec le code MYPHONE, vous pouvez obtenir une réduction immédiate de 150 € sur votre smartphone. Il vous est également possible de vous faire rembourser 100 € lors de la réception de votre produit, pour un total de 250 € de réduction.

Mais ce n’est pas tout puisque Samsung vous offre des Samsung Galaxy Buds 2 Pro, des écouteurs sans fil avec réduction de bruit haut de gamme d’une valeur de 199 €. Idéal avec un appareil Samsung, étant donné que celui-ci propose les codecs audio les plus avancés pour vos écouteurs, en d’autres termes, la qualité est meilleure !