Le Samsung Galaxy S25 Ultra promet une avancée significative en matière de photographie

Selon des fuites d'informations de la source fiable @IceUniverse, le successeur du Galaxy S24 Ultra, le Galaxy S25 Ultra conservera une configuration à quatre caméras, mais deux d'entre elles bénéficieront de capteurs plus grands et de meilleure résolution. Sur le site de microblogging chinois Weibo, le leaker a révélé que le Galaxy S25 Ultra sera équipé d'un appareil photo principal de 200 mégapixels, d'un appareil photo ultra grand-angle de 50 mégapixels, d'un téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 3x et d'un super-téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x.

Si ces informations s'avèrent exactes, Samsung améliorerait l'ensemble des caméras arrière du Galaxy S25 Ultra avec des capteurs plus récents et à plus haute résolution. À titre de comparaison, le Galaxy S24 Ultra dispose actuellement d'un appareil photo principal de 200 mégapixels, d'un ultra grand-angle de 12 mégapixels, d'un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x et d'un super-téléobjectif de 50 mégapixels avec zoom optique 5x.

Une évolution longtemps attendue

Contrairement à la majorité des concurrents sous Android, qui ont adopté des capteurs de 50 mégapixels ou plus pour les caméras arrière de leurs téléphones haut de gamme, Samsung avait jusque-là maintenu des capteurs de 10 mégapixels et 12 mégapixels pour les téléobjectifs et les ultra grand-angle de ses appareils de la série Galaxy S. Si la fuite s’avère exacte, on ne peut qu’être ravi de voir que l'entreprise sud-coréenne prévoit des améliorations significatives pour l'année prochaine. Ces mises à jour devraient permettre l'enregistrement vidéo en 8K sur toutes les caméras arrière du Galaxy S25 Ultra.

Des rumeurs circulent également concernant l'utilisation par Samsung d'un nouveau capteur d'appareil photo de 200 mégapixels pour le Galaxy S25 Ultra, potentiellement plus proche d'un capteur de 1 pouce en termes de taille. Si cela se confirme, on pourrait s'attendre à une révision complète de la qualité des caméras dès le début de l'année prochaine.

Perspectives pour les autres Galaxy S25

En ce qui concerne les caméras des Galaxy S25 et Galaxy S25+, les informations restent encore floues. Étant donné que le Galaxy S25 devrait être annoncé au début de l'année prochaine, des détails supplémentaires sur la prochaine série phare de Samsung devraient commencer à émerger dans les prochains mois. Outre les améliorations de la caméra, la série Galaxy S25 devrait introduire un changement de design notable, des caméras améliorées, le processeur Snapdragon 8 Gen 4, et la surcouche logicielle One UI 7 basé sur Android 15.

Certains modèles de la série Galaxy S25 pourraient également intégrer un nouveau processeur Exynos (peut-être l’Exynos 2500) utilisant les nouveaux cœurs de processeur d'ARM et le procédé de fabrication en 3 nm de deuxième génération de Samsung Foundry. Ce nouveau chipset, conçu pour offrir des performances et une efficacité accrues, pourrait inclure des fonctionnalités spécifiques aux appareils Galaxy.