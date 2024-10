Le Samsung le plus vendu dans le monde l'année dernière est à moins de 100 € !

En 2023, le Samsung Galaxy A14 5G s'est classé comme le 8e smartphone le plus vendu au monde, représentant à lui seul 1,4 % des ventes mondiales.

En analysant les raisons de ce succès, il devient rapidement évident que cette position est amplement justifiée.

Une alliance entre qualité...

Son introduction sur le marché des smartphones était déjà une avancée significative par rapport aux modèles précédents, notamment sur sa qualité d'affichage. En effet, le Samsung Galaxy A14 dispose de la technologie Super AMOLED, une variante supérieure de l'écran OLED qui permet d'économiser plus d'énergie et d'afficher une qualité légèrement supérieure d'image.

De plus, soucieux de l'impact des lumières bleues sur leurs utilisateurs, Samsung a intégré à son modèle, le mode Confort Visuel, qui minimise l'exposition aux lumières bleues et réduit la fatigue oculaire.

L'investissement sur la qualité d'affichage est suivi d'une capacité de connexion avancée avec, comme l'indique son nom, une compatibilité 5G mais aussi avec l'intégration d'un processeur Octa Core MediaTek Helio G8, offrant des performances de navigation excellentes.

Au niveau de l'autonomie, le Galaxy A14 5G est équipé d'une batterie de 5 000 mAh, ce qui équivaut à deux jours de batterie pour un usage normal.

Et pour terminer, pour les photos, le smartphone bénéficie d'un capteur principale grand angle de 50 mégapixels offrant un niveau de détail très précis.

... et accessibilité

