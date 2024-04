Le smartphone pliant à clapet Nubia Flip 5G débarque en France avec un prix des plus compétitifs

Le marché français accueille un nouveau joueur dans le segment des smartphones pliants à clapet : le Nubia Flip 5G. Proposé comme le téléphone pliant le plus abordable jamais lancé en France, il vient directement concurrencer des modèles établis tels que le Galaxy Z Flip5 de Samsung et le Motorola RAZR 40. Présenté en grande pompe lors du Mobile World Congress 2024, ce modèle se distingue par un positionnement tarifaire agressif, affichant un prix de lancement de 599 euros pour la version 8 + 256 Go.

Le Nubia Flip 5G, produit par la marque indépendante Nubia, filiale de ZTE, propose des caractéristiques techniques qui ne manquent pas d'attirer l'attention. Avec des dimensions de 170x75,5x7 mm lorsqu'il est ouvert et de 87,6x75,5x15 mm une fois replié et un poids de 209 grammes, ce smartphone offre une alternative intéressante aux modèles plus onéreux du marché. Il est décliné en deux configurations : 8+256 Go ou avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, proposée à des prix respectifs de 599 et 699 €.

Approche stratégique pour se démarquer

Nubia mise sur une stratégie de prix bas pour se faire une place dans un marché dominé par des acteurs de renom. Son modèle à clapet, en offrant un design compact et des fonctionnalités polyvalentes, pourrait bien séduire un public à la recherche d'une solution économique sans compromis sur la qualité. En comparaison avec ses concurrents, où le Motorola RAZR 40 démarre à 899 euros et le Samsung Galaxy Z Flip5 à 1 199 euros, le Nubia Flip 5G marque un point significatif en termes de coût d'accès.

Équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, ce modèle est disponible avec un ensemble photo performant intégré dans un design novateur. Il dispose d'un double capteur photographique, comprenant un module principal de 50 mégapixels pour des clichés grand-angle de haute qualité, ainsi qu'un capteur de profondeur de 2 mégapixels pour optimiser les portraits et les effets de profondeur de champ. Le bloc photo est astucieusement dissimulé derrière un écran OLED externe rond de 1,43 pouce, offrant une résolution de 466 x 466 pixels, qui permet aux utilisateurs de vérifier rapidement leurs notifications et l'heure sans avoir à ouvrir le téléphone.

Lorsqu’il est déployé, le Nubia Flip 5G révèle un impressionnant écran OLED de 6,9 pouces, doté d'une résolution de 2 790 x 1 188 pixels. Cet écran bénéficie d'un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, garantissant une excellente fluidité visuelle. Une caméra frontale de 16 mégapixels complète l'ensemble, permettant des appels vidéo et des selfies de qualité.

Le Nubia Flip 5G est alimenté par une batterie d'une capacité de 4310 mAh, qui supporte la charge de 33 watts, offrant ainsi une recharge efficace en peu de temps. La connectivité est également au rendez-vous avec le support de la 5G. Le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2 sont également intégrés pour une connectivité sans fil avancée.

En outre, la sécurité n'est pas négligée, car le smartphone inclut un lecteur d’empreintes digitales placé sur le bouton d'allumage, facilitant le déverrouillage de l'appareil tout en garantissant la protection des données personnelles.

Le Nubia Flip 5G se positionne comme une option abordable dans le segment de marché des smartphones pliants. En jouant sur le rapport qualité-prix, Nubia a marque cherche à capter l'attention des consommateurs européens et à s'imposer comme un choix judicieux pour ceux désireux d'adopter la technologie des smartphones à clapet sans se ruiner. Reste à voir si la formule va fonctionner.