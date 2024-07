Le Vertu Ironflip : un smartphone pliant de luxe aux caractéristiques haut de gamme

Le Vertu Ironflip est un modèle de smartphone à clapet qui rappelle nécessairement les Motorola Razr 50 Ultra, Samsung Galaxy Z Flip6, entre autres. Lorsqu'il est fermé, l'appareil adopte un format compact facilitant son transport et sa manipulation à une main. Une fois déplié, il dévoile un grand écran interne de 6,9 pouces offrant une expérience visuelle immersive.

Pour la conception de l'Ironflip, Vertu a fait appel à des matériaux nobles habituellement réservés à la haute horlogerie ou à la maroquinerie de luxe. Le châssis utilise de la fibre de carbone, un matériau high-tech employé dans l'aérospatiale, alliant légèreté et robustesse. Les finitions extérieures font quant à elles la part belle au cuir de veau, à la peau de lézard ou encore à la peau de crocodile, soigneusement sélectionnés et travaillés à la main par les artisans de la marque. Cette association de matériaux techniques et précieux confère à l'Ironflip un statut d'objet d'art portable, en plus de sa fonction première de smartphone. Chaque exemplaire est ainsi unique, reflétant le savoir-faire artisanal de Vertu dans le travail des matières nobles.

Des performances haut de gamme

Sous ses atours luxueux, l'Ironflip embarque une fiche technique digne des meilleurs smartphones haut de gamme du marché. Le cœur de l'appareil est animé par le processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm dans sa version "Supreme Edition", garantissant des performances élevées pour tous les usages, de la navigation web au gaming en passant par le multitâche intensif.

La partie photo n'est pas en reste avec un capteur principal de 50 mégapixels, capable de capturer des clichés détaillés dans diverses conditions d'éclairage. D'après la marque, l'Ironflip serait même équipé d'un système photographique offrant une résolution maximale de 500 mégapixels, une valeur impressionnante qui reste à confirmer dans des tests indépendants.

Pour accompagner cette puissance de calcul, Vertu a doté l'Ironflip de 12 Go de mémoire vive et d'un espace de stockage interne de 512 Go. Cette généreuse dotation permet de stocker de nombreuses applications, photos et vidéos sans risque de saturation. Le smartphone est également compatible avec les réseaux 5G, assurant des débits élevés en mobilité.

L'écran principal de 6,9 pouces bénéficie d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, permettant de profiter d’une grande fluidité lors de l'affichage des animations et le défilement des interfaces. Vertu n'a pas communiqué sur la technologie d'écran utilisée ni sur sa définition, des éléments qui seront à préciser lors de la commercialisation effective de l'appareil.

Un écosystème de services exclusifs

Au-delà de ses caractéristiques techniques, l'Ironflip se démarque par l'offre de services premium qui l'accompagne. Vertu propose en effet à ses clients l'accès à pas moins de 147 services exclusifs couvrant des domaines variés tels que la restauration, l'hébergement, les voyages, la location de véhicules ou encore la réservation de billets d'avion. Cette offre s'apparente à un service de conciergerie personnel, accessible directement depuis le smartphone. Elle vise à offrir une expérience globale de luxe et d'exclusivité aux propriétaires de l'Ironflip, au-delà du simple usage du téléphone.

Un positionnement tarifaire élitiste

Comme on pouvait s'y attendre pour un appareil de ce standing, le Vertu Ironflip affiche des tarifs particulièrement élevés, le positionnant clairement sur le segment du luxe. Les prix varient selon les finitions choisies, allant de 4 500 dollars pour les versions en cuir de veau à 17 800 dollars pour l'édition la plus exclusive en peau de crocodile du Nil. Entre ces deux extrêmes, on trouve des déclinaisons en peau d'alligator à 7 200 dollars ou encore une version "Rewards" à 9 300 dollars. Ces tarifs placent l'Ironflip bien au-dessus des smartphones pliants grand public commercialisés par les grandes marques qui ne sont déjà pas donnés, confirmant le positionnement ultra-premium visé par Vertu.

L'Ironflip est d'ores et déjà disponible en précommande sur le site officiel de Vertu, avec des délais de livraison qui restent à préciser. La marque n'a pas communiqué sur les volumes de production prévus, mais il est probable que ce modèle soit produit en séries limitées pour préserver son caractère exclusif.