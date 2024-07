Le Xiaomi Mix Flip : le nouveau smartphone pliant à clapet qui défie Samsung

Les Samsung Galaxy Z Flip6 et Motorola Razr 50 Ultra vont devoir prochainement compter sur un nouveau concurrent qui a de sérieux atouts. Contrairement au Mix Fold4, le Mix Flip devrait être commercialisé en dehors de la Chine. Reste à savoir quand il sera réellement disponible. En attendant, sachez que le Xiaomi Mix Flip adopte un format compact rappelant les téléphones à clapet d'antan. Une fois déplié, il mesure 74,02 mm de large pour 7,8 mm d'épaisseur, le rendant légèrement plus large qu'un iPhone 15 Pro. Replié, son épaisseur atteint 14,9 mm, ce qui reste raisonnable pour un appareil de ce type.

Le châssis en aluminium est disponible en trois coloris : violet, blanc et noir. Une quatrième version en fibre de nylon offre une protection supplémentaire contre les rayures et les taches. La finition du dos en verre procure une sensation veloutée agréable au toucher, bien que relativement sensible aux rayures.

La charnière, élément crucial des smartphones pliants, semble robuste et permet un ajustement fluide à tous les angles d'ouverture. Elle offre également une fermeture satisfaisante à 180 degrés, sans laisser d'espace entre les deux parties de l'écran.

Des écrans impressionnants

L'écran principal intérieur du Mix Flip mesure 6,86 pouces, offrant une diagonale confortable pour un appareil de cette catégorie. Il s'agit d'une dalle AMOLED LTPO avec une résolution de 1224 x 2912 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz. La luminosité maximale annoncée atteint 3000 cd/m², promettant une excellente lisibilité en plein soleil. En outre, l'écran externe de 4,01 pouces est particulièrement intéressant. Avec sa résolution de 1240p, sa fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et sa luminosité maximale de 3000 cd/m², il s'impose comme l'un des plus grands et des plus performants du marché des smartphones à clapet dépassant assez largement celui du Samsung Galaxy Z Flip6 et de 0,1 pouce, celui du Motorola Razr 50 Ultra.

Comme Motorola, Xiaomi a optimisé son interface pour permettre l'utilisation de la plupart des applications dans leur version complète, et non uniquement des widgets spécifiques comme c'est souvent le cas sur ce type d'appareils notamment chez Samsung qui est limité sur ce point.

Des performances de haut vol

Sous le capot, le Mix Flip embarque le processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, la même puce que celle équipant le Samsung Galaxy Z Flip 6. Cette puce gravée en 4 nm est épaulée par 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X, garantissant des performances élevées pour toutes les tâches. Le stockage interne varie de 256 Go à 1 To selon les versions, offrant amplement d'espace pour les applications, photos et vidéos. Le système de refroidissement "liquide" avec chambre à vapeur 3D devrait contribuer à maintenir les performances optimales même en cas d'utilisation intensive.

Un appareil photo prometteur

Contrairement à de nombreux smartphones pliants qui font souvent l'impasse sur la partie photo, le Mix Flip semble miser sur ce domaine. Le module principal arbore un capteur Leica de 50 mégapixels avec stabilisation optique, promettant des clichés de qualité.

La surprise vient du choix d'un téléobjectif de 50 mégapixels plutôt qu'un ultra grand-angle, une décision que Xiaomi justifie par les préférences de ses utilisateurs. Ce téléobjectif offre un zoom optique 2x et permet une mise au point à seulement 9 cm, le rendant polyvalent pour les portraits et les gros plans. L'appareil photo frontal, logé dans un poinçon de l'écran principal, complète l'ensemble avec ses 20 mégapixels. Le traitement d'image est assuré par la plateforme AISP de Xiaomi, qui promet d'améliorer les portraits sans tomber dans l'artificiel.

Une autonomie prometteuse et un logiciel optimisé

Malgré son format compact, le Mix Flip embarque une batterie de 4780 mAh, une capacité impressionnante pour un smartphone pliant à clapet. Xiaomi annonce que cette batterie devrait conserver au moins 80% de sa capacité après 1600 cycles de charge/décharge, un gage de durabilité appréciable. La recharge rapide 67W via le système HyperCharge de Xiaomi permet de retrouver rapidement de l'autonomie en cas de besoin.

Le Mix Flip fonctionne sous HyperOS, la nouvelle surcouche de Xiaomi basée sur Android 14. Cette interface a été spécialement adaptée pour tirer parti du format pliant, avec des fonctionnalités comme un traducteur hors-ligne fonctionnant sur les deux écrans ou un assistant de voyage pour les déplacements professionnels.

L'écran externe bénéficie également d'optimisations logicielles, comme la prise en charge de la rotation automatique, d'un clavier plein écran avec assistant IA, et d'un centre de notifications et de contrôle complet.

Prix et disponibilité du Xiaomi Mix Flip

Le Xiaomi Mix Flip a été lancé en Chine à partir de 5999 yuans (environ 770 euros) pour la version 12+256 Go, jusqu'à 7299 yuans (environ 935 euros) pour le modèle 16+1 To. Bien que Xiaomi n'ait pas encore confirmé officiellement une sortie internationale, les indices laissés par la marque laissent présager une commercialisation prochaine sur d'autres marchés, dont potentiellement l'Europe.