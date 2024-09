Les French Days vous permettent de penser autrement votre façon d'utiliser un smartphone avec ce Nothing en promotion

Jusqu'à présent, Nothing a lancé seulement quatre modèles, en mettant l'accent sur l'innovation plutôt que sur de simples mises à jour d’un même smartphone comme peuvent faire Samsung et Apple. Cette approche atypique fait de Nothing une marque à surveiller de près pour ceux qui recherchent des technologies novatrices qui sortent un peu du lot.

Le Phone (2) de Nothing propose un design unique composé d’une coque transparente qui dévoile les composants internes du téléphone.

Une marque distinctive que l’on retrouve sur plusieurs appareils de la marque et qui permet de mettre en valeur les fameux glyphes de Nothing, des LEDs qui s'illuminent de différentes manières, que ce soit pour les notifications, appels, réveils, alarmes, et bien d’autres cas de figure.

En plus de son design, le Phone (2) est conçu pour encourager une utilisation plus saine du numérique. Il offre plusieurs options pour limiter le temps d'écran, comme un mode noir et blanc, l'utilisation des glyphes, des widgets affichant le temps passé devant l'écran, et la possibilité de définir des objectifs de temps à ne pas dépasser à regarder son téléphone.

Le tout est proposé de manière non-intrusive, rendant l'expérience utilisateur aussi agréable que réfléchie !

Fiche technique du Nothing Phone (2)

Écran : Écran LTPO Amoled de 6,7 pouces, résolution 2k

Écran LTPO Amoled de 6,7 pouces, résolution 2k Processeur : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM : 8 ou 12 Go

8 ou 12 Go Stockage : 256 Go

256 Go Caméra principale : Double capteur, avec un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra-grand-angle (50 MP)

Double capteur, avec un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra-grand-angle (50 MP) Batterie : 4700mAh avec 45W, charge sans fil et charge

Le Phone (2) de Nothing est équipé d'un puissant processeur Snapdragon 8+ Gen 1, couplé à un GPU Adreno 730, et soutenu par 8 ou 12 Go de RAM selon la version choisie. Grâce à cette configuration, il offre des performances qui rivalisent avec celles d'un Galaxy S23, et se rapprochent même de celles du Galaxy S24.

Côté photographie, le Phone (2) est doté de deux capteurs de 50 mégapixels chacun, permettant de capturer des images d'une qualité comparable à celle des appareils Pixel de Goolge. Sa batterie de 4700 mAh assure, de plus, une autonomie très satisfaisante.

En termes de réactivité, le Phone (2) se distingue par une interface ergonomique, souvent comparée à celle des iPhones, tout en conservant des particularités qui lui sont propres. Son écran AMOLED, avec une résolution 2K, garantit une expérience visuelle d’un grand confort.

Où se procurer le Nothing Phone (2) pendant les French Days ?

Le Nothing Phone (2) est actuellement proposé sur Rakuten en collaboration avec Darty au prix de 501 € ! C'est une occasion en or pour ceux qui souhaitent acquérir un smartphone haut de gamme, alliant innovations et engagement éthique, le tout à un prix très compétitif. Ne laissez pas passer cette opportunité pour vous offrir un appareil qui se démarque à la fois par ses performances et ses valeurs.