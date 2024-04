Les premiers résultats de mesure de performances du Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung s'apprête à lancer le Galaxy Z Flip6, successeur du Galaxy Z Flip5 actuellement proposé sur le marché par la marque sud-coréenne. Ce modèle est très attendu et promet des améliorations significatives en termes de performances, bien que son design reste similaire à son prédécesseur.

C’est confirmé : le cœur du Galaxy Z Flip6 battra au rythme de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, optimisée spécifiquement pour les appareils Samsung. Le mobile vient d’apparaitre dans les listes de résultats de l’outil de mesure de performances. Ainsi, sous Geekbench, l’appareil obtient un score de 15084. Dans la fiche, il est indiqué le modèle du chipset qui est bien le dernier Soc de Qualcomm. Une autre confirmation, celle qui concerne la capacité de mémoire vive. Le téléphone testé embarque bien 8 Go. Il semblerait que le mobile soit également décliné avec 12 Go de RAM.

Sinon, l'appareil sera alimenté par une batterie de 4000 mAh, sans amélioration notable en matière de vitesse de chargement par rapport au modèle précédent, et Samsung continuera de ne pas fournir de bloc d'alimentation avec le téléphone.

Le Galaxy Z Flip6 conserverait les dimensions de son écran externe et de son écran principal, mesurant respectivement 3,4 pouces et 6,7 pouces une fois déplié. L'écran externe bénéficiera d'un traitement antireflet, comparable à celui du récent Samsung Galaxy S24 Ultra, reconnu pour sa capacité à limiter les reflets. Par ailleurs, les deux écrans du nouveau modèle devraient offrir une luminosité supérieure à celle de son prédécesseur.

Quelle configuration pour les photos et quelle version du système ?

Pour la capture d'images, le Z Flip6 intégrera un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d'un module ultra grand-angle de 12 mégapixels. Ces capteurs pourront également être utilisés pour des selfies ou des enregistrements vidéo en Ultra HD 8K. De plus, un capteur de 10 mégapixels sera situé sur l'écran principal pour les selfies.

Du côté logiciel, le smartphone fonctionnera sous Android 14, avec la promesse de sept ans de mises à jour du système et de sécurité. Samsung équipera ce modèle de la version One UI 6.1.1 de son interface utilisateur, enrichie des fonctionnalités d'intelligence artificielle Galaxy AI introduites avec les modèles Galaxy S24.

D’ici sa présentation, début juillet, il est possible que d’autres indiscrétions soient mises à jour avant la confirmation officielle par la marque.