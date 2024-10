MediaTek dévoile son nouveau processeur haut de gamme Dimensity 9400

En avance par rapport à son concurrent Qualcomm, MediaTek vient d’officialiser sa nouvelle puce pour les smartphones haut de gamme. Il s’agit du Soc Dimensity 9400 qui va rivaliser avec le chipset Snapdragon 8 Elite. La puce MediaTek devrait équiper plusieurs téléphones très prochainement. Il se murmure même qu’il pourrait être intégré dans les prochains mobiles Samsung Galaxy S25. Il semblerait aussi qu’il soit présent au cœur de la série Oppo Find X8.

La puce est fabriquée selon le procédé 3 nm de deuxième génération de TSMC, ce qui lui confère une efficacité énergétique accrue, selon la société taïwanaise. MediaTek annonce ainsi une amélioration de 40% dans ce domaine, promettant ainsi une autonomie prolongée pour les appareils équipés du Dimensity 9400.

Le Dimensity 9400 se distingue par son architecture « All Big Core » de deuxième génération. Cette conception innovante intègre un cœur Arm Cortex-X925 cadencé à plus de 3,62 GHz, accompagné de trois cœurs Cortex-X4 et quatre cœurs Cortex-A720. Selon MediaTek, cette configuration permet d'obtenir des gains de performances substantiels par rapport à la génération précédente : 35% en mono-cœur et 28% en multi-cœurs.

L'intelligence artificielle toujours un peu plus présente

Le nouveau processeur embarque la huitième génération du NPU (Neural Processing Unit) de MediaTek, spécialisé dans les calculs liés à l'intelligence artificielle. Cette puce IA se distingue par plusieurs premières mondiales dans le domaine de l'IA générative sur mobile.

Le Dimensity 9400 est ainsi le premier processeur mobile à proposer l'entraînement LoRA (Low-Rank Adaptation) directement sur l'appareil. Cette technique permet d'adapter rapidement et efficacement des modèles d'IA préexistants à de nouvelles tâches, ouvrant la voie à des applications d'IA plus personnalisées et réactives notamment la réalisation d’opérations en local, sans avoir besoin du cloud permettant ainsi une meilleure confidentialité des données.

Le processeur prend également en charge la génération vidéo de haute qualité sur l'appareil, une fonctionnalité jusqu'alors réservée aux serveurs distants. MediaTek annonce des performances 80% supérieures dans le traitement des grands modèles de langage (LLM), tout en réduisant la consommation énergétique de 35% par rapport à son prédécesseur.

Une meilleure expérience de jeu et des améliorations pour les photos et les vidéos

Le Dimensity 9400 intègre un GPU Arm Immortalis-G925 à 12 cœurs, offrant des performances de raytracing 40% supérieures à la génération précédente. Cette amélioration promet des expériences de jeu plus immersives, avec des effets visuels plus réalistes. MediaTek met également en avant une augmentation de 41% des performances graphiques de pointe, couplée à une réduction de 44% de la consommation d'énergie. Ces améliorations devraient permettre aux utilisateurs de profiter de sessions de jeu plus longues sans compromettre la qualité visuelle.

En outre, le processeur d'image Imagiq 1090 intégré au Dimensity 9400 apporte son lot d'innovations dans le domaine de la photographie mobile. Il permet notamment l'enregistrement vidéo HDR sur toute la plage de zoom, offrant ainsi plus de flexibilité aux utilisateurs pour capturer des moments à distance.

La technologie « Smooth Zoom » de MediaTek veut faciliter la capture de sujets en mouvement, tandis que l'optimisation de la consommation énergétique permet de réduire de 14% la consommation lors de l'enregistrement vidéo 4K à 60 images par seconde.

Une connectivité améliorée et nouvelles fonctionnalités

Sinon, le Soc Dimensity 9400 intègre un modem 5G mis à jour, compatible avec la norme 3GPP Release-17. Il supporte l'agrégation de porteuses 4CC et offre des débits pouvant atteindre 7 Gbps en sub-6GHz. Le processeur prend également en charge le Wi-Fi 7 tri-bande, avec des débits théoriques de 7,3 Gbps pour de très hauts débits. La technologie MediaTek Xtra Range 3.0 promet d'étendre la portée Wi-Fi jusqu'à 30 mètres supplémentaires.

Enfin, le Dimensity 9400 offre la possibilité d'utiliser deux cartes SIM 5G/4G simultanément et active, une fonctionnalité appréciée sur certains marchés. Il prend également en charge les smartphones à triple volets, comme le Huawei Mate XT, ouvrant la voie à de nouveaux designs innovants.

Les premiers smartphones équipés du MediaTek Dimensity 9400 devraient faire leur apparition sur le marché au cours du quatrième trimestre 2024.