Moto G85 5G : apparition sur Geekbench avec un processeur Snapdragon inédit

Le Moto G85 5G est un nouveau modèle qui arrivera comme successeur du Moto G84 5G sorti l'année dernière. Il est répertorié avec une carte mère nommée « malmo », c’est ce que mentionne la fiche de résultat affichées sur le site de l’application de mesure de performances Geekbench. Sa configuration de chipset octa-core comprend six cœurs cadencés à 2,02 GHz et deux cœurs fonctionnant à 2,30 GHz. Il est équipé d'un GPU Adreno 619. Le processeur semble être un modèle non annoncé et est supposé être le Qualcomm Snapdragon 4 Gen 3, car le GPU se retrouve dans les Snapdragon 695 et 480 avec des fréquences différentes.

En outre, le Moto G85 5G est apparu avec 8 Go de mémoire. Il fonctionne sous Android 14. Dans les tests Geekbench, il a obtenu des scores de 939 points en single-core et 2 092 points en multi-core. La base de données de benchmarking ne révèle aucune information supplémentaire sur le smartphone.

Variantes et prix potentiels

Selon la liste du détaillant, le Moto G85 5G pourrait être disponible dans une variante de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il sera proposé à un prix d'environ 300 €, soit le même que son prédécesseur. Cette tarification place le Moto G85 5G dans une gamme compétitive, offrant un bon rapport qualité/prix pour ses spécifications.

Pour rappel, le Moto G84 5G dispose d'un écran OLED de 6,55 pouces avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. Il est équipé d'une caméra principale de 50 MP avec stabilisation optique de l'image (OIS) et d'un objectif ultra grand-angle de 8 MP. Le smartphone est alimenté par le Snapdragon 695 et est soutenu par une batterie de 5 000 mAh avec une charge à 30 watts maximum.

Comparé à son prédécesseur, le Moto G85 5G semble apporter des améliorations significatives en termes de performance et de capacités. Le passage à un nouveau processeur Snapdragon, associé à des options de RAM et de stockage plus élevées, pourrait offrir une expérience utilisateur plus fluide et plus réactive.

Le lancement imminent du Moto G85 5G pourrait renforcer la position de Lenovo sur le marché des smartphones de milieu de gamme. Toutes informations, qui semblent fiables sont toutefois à prendre avec les pincettes de rigueur avant l’officialisation du téléphone par la marque.