Motorola dévoile les Razr 50 et 50 Ultra : le renouveau des smartphones à clapet

Selon les dernières informations, les Razr 50 et Razr 50 Ultra misent sur des écrans plus spacieux pour offrir une expérience utilisateur améliorée. L'écran interne OLED FHD+ passerait à une diagonale de 6,9 pouces, tandis que l'écran de couverture atteindrait 3,6 pouces avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. De quoi profiter pleinement des fonctionnalités et du multitâche même lorsque le téléphone est fermé.

Une fiche technique musclée pour le Razr 50 Ultra

Motorola entend positionner le Razr 50 Ultra comme un véritable flagship. Il embarquerait le puissant SoC Snapdragon 8s Gen 3, épaulé par au moins 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. La partie photo serait assurée par un triple capteur 50+50+32 MP à l'arrière, promettant des clichés détaillés en toutes circonstances. Enfin, la batterie gagnerait en capacité avec 4000 mAh et une charge rapide 68W.

Le Razr 50, un modèle plus abordable mais bien équipé

Le Razr 50 se positionnerait comme une alternative plus abordable, sans pour autant faire l'impasse sur les performances. Il serait propulsé par le SoC MediaTek Dimensity 7300X avec au moins 6 Go de RAM. Côté photo, il se contenterait d'un double capteur 50+13 mégapixels. La batterie de 3950 mAh serait compatible avec la charge 33W. Des caractéristiques solides pour un smartphone à clapet milieu de gamme.

Un design soigné et de nombreux coloris

Motorola semble avoir soigné le design de ses nouveaux Razr. Une vidéo teaser révèle des coloris bleu et orange, avec potentiellement jusqu'à 7 options au total. Les deux téléphones conserveraient l'esthétique emblématique des Razr, tout en gagnant en finesse et en légèreté. Le constructeur promet une prise en main agréable et une durabilité renforcée.

Une concurrence féroce sur le marché des smartphones pliables

Avec les Razr 50 et Razr 50 Ultra, Motorola entend bien se faire une place sur le marché très convoité des smartphones pliants. Ils devront faire face à une rude concurrence, incarnée par les Galaxy Z Flip6 de Samsung ou encore le récent Honor Magic V Flip. Motorola mise sur un rapport qualité/prix agressif pour séduire les utilisateurs.

Lancement imminent et disponibilité

Les Motorola Razr 50 et Razr 50 Ultra seront officiellement lancés le 25 juin dans différents pays. Leur disponibilité sur d'autres marchés, notamment en Inde, reste à confirmer. Les prix devraient être dévoilés lors de l'événement de lancement. Avec ces deux nouveaux modèles, Motorola entend démocratiser les smartphones pliants et proposer des appareils à la pointe de la technologie. Réponse dans quelques jours.