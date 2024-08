Motorola renouvelle sa gamme Edge avec les Edge 50 et Edge 50 Neo

Motorola poursuit le renouvellement de sa gamme Edge en 2024 avec l'annonce de deux nouveaux smartphones : Edge 50 et Edge 50 Neo. Ces modèles viennent compléter une famille déjà composée des Edge 50 Pro, Edge 50 Ultra et Edge 50 Fusion dévoilés au printemps dernier. Avec ces nouvelles références, la marque entend renforcer sa présence sur le segment du milieu de gamme, face à une concurrence toujours plus féroce.

Les deux nouveaux Edge 50 partagent un design soigné qui se veut à la fois élégant et robuste. Motorola a opté pour des matériaux haut de gamme, avec un cadre en aluminium et un dos recouvert de cuir végétal ou de suède végétal selon les versions. Un choix qui confère aux appareils une prise en main agréable tout en limitant leur impact environnemental. La durabilité est également au rendez-vous puisque les Edge 50 et Edge 50 Neo bénéficient d'une certification IP68, garantissant une résistance à l'eau et à la poussière. Ils répondent par ailleurs à la norme militaire MIL-STD-810H, attestant de leur capacité à résister à des conditions d'utilisation extrêmes. Des atouts non négligeables pour des smartphones de cette gamme de prix.

Côté coloris, Motorola joue la carte de l'originalité en proposant des teintes certifiées Pantone. Le Edge 50 sera ainsi disponible en vert jungle, gris koala et pêche fuzz (couleur Pantone de l'année), tandis que l'Edge 50 Neo se déclinera en poinciana, latte, grisaille et bleu nautique.

Des écrans de qualité adaptés à chaque usage

Si les deux modèles partagent de nombreux points communs, ils se distinguent notamment par la taille de leur écran. L'Edge 50 arbore une dalle pOLED incurvée de 6,7 pouces, tandis que l'Edge 50 Neo opte pour un format plus compact avec un écran plat de 6,4 pouces. Dans les deux cas, on retrouve une définition Full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, gage de fluidité dans l'utilisation quotidienne.

La luminosité maximale diffère légèrement entre les deux modèles : 1600 cd/m² pour l'Edge 50 contre 3000 cd/m² pour le Neo (sous certaines conditions). Des valeurs élevées qui devraient assurer une excellente lisibilité, même en plein soleil. Les deux écrans sont par ailleurs compatibles HDR10+, promettant des couleurs riches et des contrastes marqués.

Pour animer ses nouveaux smartphones, Motorola a fait des choix différents. Le Edge 50 embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, une puce de milieu de gamme offrant de solides performances et une compatibilité 5G. Le Edge 50 Neo se contente pour sa part d'un MediaTek Dimensity 7300, légèrement moins puissant mais suffisant pour un usage courant. Les deux modèles sont proposés avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, une configuration généreuse qui devrait satisfaire la plupart des utilisateurs. La batterie varie également : 5000 mAh pour l'Edge 50 contre 4310 mAh pour le Neo. Dans les deux cas, on retrouve une charge rapide filaire de 68W et une charge sans fil de 15W.

La photo au cœur de l'expérience

Motorola met l'accent sur les capacités photographiques de ses nouveaux Edge 50. Les deux modèles partagent une configuration similaire avec un triple module dorsal composé d'un capteur principal de 50 mégapixels, d'un ultra grand-angle de 13 mégapixels et d'un téléobjectif x3 de 10 mégapixels. Un ensemble polyvalent qui devrait permettre de couvrir la plupart des situations de prise de vue. La marque met en avant les capacités de son capteur principal Sony Lytia 700C, doté d'une stabilisation optique. Elle promet également des améliorations en matière de vidéo, avec un traitement par intelligence artificielle censé améliorer le rendu des couleurs et le niveau de détail. L'IA est d'ailleurs omniprésente dans l'expérience photo proposée par Motorola. On retrouve ainsi les fonctionnalités Moto AI déjà présentes sur les Razr 50 dont la stabilisation vidéo, l’optimisation d’image et la fonction Magic Canva, mais aussi des outils issus de Google comme l'Éditeur Magique.

Côté logiciel, les Edge 50 et Edge 50 Neo tournent sous Android 14 avec la surcouche Hello UI de Motorola. Cette interface se veut proche d'Android stock, avec quelques ajouts bienvenus comme l'application Moto Secure regroupant divers outils de sécurité. La marque s'engage par ailleurs sur un suivi logiciel étendu, avec la promesse de cinq ans de mises à jour pour l'Edge 50 Neo.

Les Motorola Edge 50 et Edge 50 Neo seront disponibles dans les prochains jours en France. Le Edge 50 sera proposé au prix de 599 euros, tandis que le Edge 50 Neo sera commercialisé à 499 euros.