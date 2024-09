Ne payez plus vos factures mobile jusqu’en 2025 avec cette promo de rentrée !

Que vous soyez un utilisateur occasionnel ou un grand consommateur de données, La Poste Mobile a une offre adaptée à vos besoins. Choisissez votre forfait dès maintenant et profitez d'une rentrée sereine avec quatre mois gratuits !

Découvrez les forfaits sans engagement de La Poste Mobile

La Poste Mobile propose une gamme de forfaits sans engagement à partir de 4,99€ par mois. Profitez de quatre mois gratuits avec l'un de ces abonnements :

Forfait Illimité + 100 Mo à 4,99€

Parfait pour ceux qui souhaitent rester joignables sans se ruiner. Vous bénéficiez des appels, SMS et MMS illimités en France, avec une petite enveloppe Web de 100 Mo chaque mois. Idéal pour une utilisation légère.

Forfait 24/24 + 100 Go à 9,99€

Si vous avez besoin de données généreuses et d'une couverture complète, ce forfait est fait pour vous. Profitez des appels, SMS et MMS illimités en France, ainsi que depuis l'UE et les DOM. Avec 100 Go en France et 25 Go en Europe et DOM, c’est la solution idéale pour une connectivité optimale. Ajoutez l’option 5G pour 5€ de plus pour une expérience ultra-rapide.

Forfait 24/24 + 130 Go à 14,99€

Pour les gros consommateurs de données, ce forfait offre le meilleur : appels, SMS et MMS illimités en France, ainsi que depuis l'UE et les DOM, avec 130 Go de données en France et 25 Go en Europe et DOM. Vous pouvez également ajouter l'option 5G pour 5€ supplémentaires pour une vitesse de connexion accrue.

Forfait 24/24 + 250 Go à 19,99€

Pour les utilisateurs qui ne peuvent pas se passer de leur smartphone, ce forfait mobile est idéal. Vous bénéficiez d’appels, SMS et MMS illimités en France, depuis l’UE et les DOM, avec une généreuse allocation de 250 Go en France et 30 Go en Europe et DOM, ainsi que 5 Go en Maroc, Algérie et Tunisie. La 5G est incluse pour une connectivité encore plus rapide.

Comment profiter des 4 mois offerts ?

Pour bénéficier de cette offre promotionnelle, suivez ces étapes simples :

Souscrivez en tant que nouveau client avant le 29 septembre inclus : Que vous soyez un nouveau client ou que vous souhaitiez porter votre numéro de téléphone actuel, La Poste Mobile vous permet de profiter de cette offre. La portabilité de votre numéro est gratuite.

: Que vous soyez un nouveau client ou que vous souhaitiez porter votre numéro de téléphone actuel, La Poste Mobile vous permet de profiter de cette offre. La portabilité de votre numéro est gratuite. Ajoutez le forfait à votre Panier : Rendez-vous sur le site de La Poste Mobile, choisissez l'un des forfaits sans engagement et ajoutez-le à votre panier. La remise des quatre mois gratuits sera automatiquement appliquée lors de la validation de votre commande.

: Rendez-vous sur le site de La Poste Mobile, choisissez l'un des forfaits sans engagement et ajoutez-le à votre panier. La remise des quatre mois gratuits sera automatiquement appliquée lors de la validation de votre commande. Carte SIM : Le coût de la carte SIM est de 9,90€ en ligne, mais ne vous inquiétez pas, il sera ajouté à votre panier séparément. Vous recevrez votre carte SIM sous 48 heures.

Ne laissez pas passer cette chance de faire des économies sur votre facture mobile et de commencer l’année prochaine sans tracas financiers.