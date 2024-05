Nokia 215 4G, Nokia 225 4G et Nokia 235 4G, retour vers le futur à partir de 49 €

Afin de proposer une offre à ceux qui veulent se déconnecter des réseaux sociaux et qui n’ont pas besoin d’applications, Nokia propose donc trois nouveaux modèles de téléphones portables. Il s’agit des Nokia 215 4G, Nokia 225 4G et Nokia 235 4G. Ces mobiles sont compatibles avec les réseaux 4G et profitent également d’une connectivité Bluetooth.

Le Nokia 215 4G est décliné en noir ou bleu foncé. Il est disponible pour un prix de 49 € avec un écran LCD de 2,8 pouces et dispose d’un port audio jack pour le kit mains libres ou écouter la radio, voire des fichiers au format MP3. Il embarque une batterie d’une capacité de 1450 mAh autorisant une autonomie d’un peu moins de 10 heures. Il se recharge via un port USB-C, devenu obligatoire. Il contient une mémoire interne de 128 Go que l’on peut étendre avec une carte mémoire micro SD de 32 Go au maximum.

Un écran LCD couleur et un appareil photo au dos, pour dépanner

Le Nokia 225 4G est proposé en rose ou bleu foncé à 59 €. Il est équipé d’un écran LCD couleur de 2,4 pouces et dispose d’un capteur photo, au dos, de 0,3 mégapixel. Son autonomie est identique au modèle Nokia 215 4G, se rechargeant sur le même type connecteur et embarquant la même capacité de mémoire de stockage interne, aussi extensible.

Enfin, le Nokia 235 4G est décliné en noir, violet ou bleu embarquant un écran LCD couleur de 2,8 pouces avec un capteur photo de 2 mégapixels à l’arrière. Toutes les autres caractéristiques techniques sont identiques aux deux autres précédents modèles cités. Le Nokia 235 4G est proposé à un prix de 69 €.