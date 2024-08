Noté 5/5, le meilleur Smartphone de Samsung est proposé ici à son meilleur prix !

31% de remise immédiate !

Parfait mais trop cher ? Affiché normalement à partir de 1319,99 € pour sa version avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne, le Samsung Galaxy S24 Ultra fait de nombreux envieux chez les adeptes de la marque coréenne. Mais grâce à cette offre, vous pouvez faire partie de ceux qui réalisent leur rêve d’en avoir sans se ruiner.

Ce marchand certifié offre en effet une réduction immédiate de 31% sur la version américaine de ce modèle en coloris Gris Argent. Le smartphone passe ainsi à 906.68 € au lieu de 1319,99 € !

Précisons qu’il s’agit bien d’un smartphone neuf, compatible avec les SIM de tous les réseaux européens. Autre bon point important, il est fourni avec une garantie de deux ans et livré gratuitement à domicile.

15 € de remise supplémentaire offerts par Rakuten

Mais il y a encore une petite surprise, et elle vient cette fois du côté de Rakuten. La marketplace vous offre en effet une remise supplémentaire de 15 € sur votre commande. Pour en profiter, il suffit d’utiliser le code coupon RAKUTEN15 lors de la validation de votre panier. La remise s’appliquera alors automatiquement sur le montant de commande. Au total, votre Samsung Galaxy S24 Ultra 12Go/256Go vous revient à seulement 891,68€ !

Galaxy S24 Ultra : un 5/5 bien mérité !

Le Galaxy S24 Ultra, c’est le Nec plus ultra actuellement en matière de smartphones Android ! Comme nous l’ont confirmé nos différents tests, sanctionnés par la note maximale de 5/5, ce smartphone est LE véritable bijou technologique dont rêvent tous les fans de produits hi-tech.

Équipé d'un impressionnant écran Dynamic AMOLED 2X de 6,8 pouces, offrant un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz et une luminosité maximale de 2600 nits, ce smartphone offre une expérience visuelle inégalée. Son appareil photo innovant de 200 mégapixels saisit chaque détail avec une clarté remarquable, tandis que son zoom optique 5x vous rapproche de l'action comme jamais auparavant. Vous pouvez aussi capturer vos meilleurs moments en vidéo 8K pour des souvenirs d'une qualité digne du cinéma.

Animé par le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3, le Galaxy S24 Ultra assure des performances impressionnantes, que ce soit pour le multitâche ou les jeux les plus intensifs. Le tout, avec l’IA en renfort pour des fonctionnalités exceptionnelles.

Sa batterie longue durée de 5000 mAh, compatible avec une charge rapide de 45W, vous accompagne tout au long de la journée sans aucun compromis.

Enfin, en matière de design, ce smartphone premium présente un cadre en titane d'une robustesse exceptionnelle, protégé par le Corning Gorilla Armor. Il allie à merveille durabilité et élégance. De plus, le S Pen intégré stimule votre productivité et libère votre créativité.

Il vous le faut absolument ! Et à ce prix, c’est presque donné !