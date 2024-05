Nothing Phone (2) : Ce smartphone prend soin de votre santé et pourtant c'est un haut de gamme taillé pour le multimédia

Jusqu'à présent, la marque a lancé seulement trois modèles, privilégiant l'innovation à chaque sortie plutôt que de simples améliorations incrémentielles. Cela fait de Nothing une marque à suivre de près pour les amateurs de technologies à la recherche de quelque chose de différent et de distinctif sur le marché des smartphones.

Le Phone (2) de Nothing présente un design ingénieux et très original, mettant en avant une coque transparente qui offre une vue détaillée de sa technologie interne. Cette transparence des plus audacieuses reflète la confiance de la marque dans la qualité de son produit, et à juste titre. De plus, elle permet de mettre en valeur les fameux glyphes de la marque, des LEDs qui s'illuminent de différentes manières, avec pour objectif de réduire la dépendance à l'écran. Mais soyons honnêtes... ces glyphes sont non seulement extrêmement élégants, mais aussi incroyablement pratiques !

Le Phone (2) de Nothing s'efforce également de protéger la santé numérique de ses utilisateurs en proposant diverses options pour limiter le temps passé devant l'écran : un mode écran noir et blanc, l'utilisation des glyphes, des widgets affichant le temps d'écran, et même la possibilité de définir un objectif de temps d'écran à ne pas dépasser. Et le tout, de manière non intrusive.

Fiche technique du Nothing Phone (2)

Écran : Écran LTPO Amoled de 6,7 pouces, résolution 2k

Équipé d'un puissant SoC Snapdragon 8+ Gen 1, associé à un GPU Adreno 730 et soutenu par 8 ou 12 Go de RAM selon la version, le Phone (2) de Nothing offre des performances comparables à celles d'un Galaxy S23 et se rapproche de celles d'un Galaxy S24. Avec un double capteur photo de 50 mégapixels chacun et une batterie de 4700 mAh, il répond aux besoins des utilisateurs les plus exigeants et rivalise avec les appareils Pixel en termes de qualité photographique. En ce qui concerne la réactivité, il se distingue également par une interface ergonomique rarement égalée par la concurrence, rappelant parfois celle des iPhones mais avec des différences significatives. Son écran Amoled offre une résolution 2K, offrant ainsi une expérience visuelle exceptionnelle.

Le Nothing Phone (2) à son meilleur prix !

Le Nothing Phone (2) est actuellement disponible sur Rakuten pour seulement 499 €. Une opportunité à ne pas manquer pour ceux qui recherchent un smartphone haut de gamme et éthique à prix engagé !