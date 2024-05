Nothing Phone (2a) Special Edition, une série limitée aux couleurs exclusives

Comme prévu, la marque a annoncé une nouvelle déclinaison de son smartphone de milieu de gamme. Conçu par l'équipe de design industriel de Nothing à King's Cross, Londres, ce nouveau modèle se distingue par son coloris unique, intégrant le rouge, le jaune et le bleu. Ces trois couleurs, fondamentales dans l'identité de la marque, sont combinées pour la première fois dans un seul appareil Nothing. La nouvelle version du Nothing Phone (2a) incarne la philosophie de la marque, qui privilégie la transparence et la simplicité. Le rouge, le jaune et le bleu ne sont pas étrangers aux produits Nothing.

En effet, le rouge est présent dans l'écouteur droit des produits audio Nothing, le jaune dans le Ear (a), et le bleu a récemment été introduit avec le Phone (2a) Blue, seulement disponible sur certains marchés dont l'Inde. Cependant, c'est la première fois que ces trois teintes emblématiques se retrouvent dans un seul appareil. Jusqu’ici, le Phone (2a) était proposé en noir ou en blanc. Le design unique de Nothing se reflète également dans le hardware et l'interface Glyph, qui ajoute une dimension esthétique et fonctionnelle à l'appareil.

Quelles caractéristiques techniques pour le Phone (2a) Special Edition ?

Le Phone (2a) Special Edition conserve toutes les spécifications techniques qui ont fait le succès de la version originale. Équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 7200 Pro, il offre des performances solides. L'écran AMOLED flexible de 6,7 pouces procure une qualité visuelle exceptionnelle. Le double appareil photo arrière de 50 mégapixels permet de capturer des images nettes et détaillées, faisant du Phone (2a) un outil puissant pour les amateurs de photographie. Son système d'exploitation Android, avec une surcouche développée par Nothing, est conçu pour être rapide et fluide.

En outre, Nothing a récemment annoncé que les utilisateurs du Phone (2a) peuvent désormais accéder à l'Android 15 Developer Preview, offrant un aperçu des futures fonctionnalités et améliorations du système d'exploitation.

Les mises à jour logicielles régulières depuis le lancement ont permis d'améliorer les performances de l'appareil photo. Ces mises à jour ont optimisé la cohérence des couleurs dans le capteur grand angle principal, la luminosité des portraits en HDR ainsi que la fluidité de l'application de l'appareil photo, selon la marque. De plus, l'un des aspects marquants du Phone (2a) est son intégration de ChatGPT, une première dans l'industrie des smartphones lorsqu'il est associé à un produit audio Nothing. Cette intégration se traduit par de nouveaux widgets ChatGPT, permettant un accès rapide et facile depuis l'écran d'accueil, rendant l'expérience utilisateur plus intuitive.

Enfin, notez aussi la présence d’une batterie de 5000 mAh garantissant une autonomie prolongée, répondant ainsi aux attentes des utilisateurs les plus exigeants.

Le nouveau Phone (2a) Special Edition est disponible dans une configuration de 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage au prix de 399 €. Cette édition spéciale est proposée en quantité limitée sur le site nothing.tech et sera également disponible sur les sites de vente en ligne de Fnac et Boulanger à partir du 5 juin 2024.