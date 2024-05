Nothing tease une nouvelle couleur pour le Phone (2a)

Le nouveau teaser de Nothing affiche le message « Une histoire de couleur puissamment unique » accompagné de l'étiquette « à venir bientôt ». On y voit le texte « NOTHING (R) » en jaune et rouge, en plus du noir, ce qui pourrait indiquer que la nouvelle variante sera soit de couleur jaune, rouge, ou un mélange des deux. Actuellement disponible en noir ou en blanc, le modèle de milieu de gamme de la marque Nothing pourrait ainsi être proposée dans un nouveau coloris. Serait-ce la couleur bleue comme celle qui est récemment sortie en Inde ?

L'édition communautaire du Phone (2a) et une communication maîtrisée

Par ailleurs, la société se prépare également à lancer la communauté édition du Phone (2a), un peu comme l’a été la version Fan Edition (FE) pour Samsung. Toutefois, la firme londonienne semble donner plus la parole à ses utilisateurs là où la société sud-coréenne propose, à la base, des modèles pensés pour les utilisateurs, embarquant des technologies des mobiles haut de gamme mais avec des compromis pour permettre un prix plus attractif. Chez Nothing, les votes pour la phase 2 du Community Edition Project, consacrée au design de fonds d'écran, sont maintenant clos. Nothing a annoncé que le matériel du téléphone sera co-créé par l'entreprise et les gagnants de la phase 1.

En juin, l'accent sera mis sur le design de l'emballage et la campagne marketing aura lieu en juillet, avant le lancement de cette nouvelle édition un plus tard dans l'année. Comme à ses débuts et encore plus maintenant, Nothing maintient la communication (parfois peut-être un peu trop disent certains) pour tenter de se démarquer dans un marché où la concurrence fait rage.

Rappelons que le Nothing Phone (2a) embarque un chipset MediaTek Dimensity 7200 Pro optimisé, une batterie de 5000 mAh capable de supporter la charge à 45 watts, un écran AMOLED de 6,67 pouces en diagonale avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz maximum et une luminosité maximale de 1600 cd/m². Il est compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth avec un lecteur d'empreintes digitales installé sous l'écran. Il est doté d'une double caméra de 50 mégapixels dont le module principal est stabilisé optiquement pour limiter les bougés.