Nous l’avons noté 5/5 : Samsung propose son smartphone Galaxy S24 Ultra avec une facilité de paiement et des cadeaux, dont une tablette offerte !????

Le Galaxy S24 Ultra de Samsung est le haut de gamme le plus puissant et emblématique de Samsung. À la fois modèle à atteindre pour la concurrence et figure de proue du savoir-faire de l’entreprise coréenne, le Galaxy S24 Ultra est un appareil qui ne laisse pas indifférent et qui déchaîne les passions à l’instar des appareils d’Apple !

En ce moment, Samsung fait une offre des plus intéressantes pour l’achat d’un Galaxy S24 Ultra en vous proposant de vous rembourser 150 €, mais aussi en offrant une tablette Galaxy Tab A9+ d’une valeur de 259,99 € ! Et comme si cette offre n’était déjà pas assez intéressante, vous pouvez profiter d’un financement en 24 fois, afin d’étaler le paiement de votre appareil.

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled 2X, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Mémoire : 12 Go

Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

Quadruple objectifs : 200+50+10+12

Caméra frontale : 12MP

Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Galaxy S24 Ultra est un mastodonte, et sa fiche technique le prouve de bien des manières. Sa puce est l’une des plus puissantes du marché ; son écran est à la fois immense, mais aussi porteur des technologies les plus poussées, faisant du Galaxy S24 Ultra l'un des appareils les mieux classés sur Dxomark en termes de qualité visuelle.

Il est très autonome, et propose un accès à tout l’écosystème Samsung, un argument qui pourrait déjà se suffire à lui-même, mais qui, couplé au Galaxy S24 Ultra, fait de cet appareil un véritable tableau de bord surpuissant pour tous vos appareils connectés et applications.

Un véritable coup de cœur de la rédaction que nous avons noté 5/5 dans notre test détaillé du Galaxy S24 Ultra !

Quelle offre de Samsung pour le Galaxy S24 Ultra ?

En ce moment, Samsung propose une offre de rentrée très intéressante pour l'achat du Galaxy S24 Ultra. Vous pouvez bénéficier d'un remboursement de 150 €, avec en prime une tablette Galaxy Tab A9+ d'une valeur de 259,99 € offerte. En plus de cela, Samsung vous permet de payer en 24 fois, rendant l'achat de ce smartphone haut de gamme encore plus accessible.

Une véritable opportunité pour acquérir le S24 Ultra tout en profitant de plusieurs avantages exclusifs !