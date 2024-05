Nouvelles fuites d'images des smartphones Xperia 1 VI et Xperia 10 VI de Sony

À quelques jours de l'événement prévu par Sony le 15 mai, de nouvelles images des modèles Xperia 1 VI et Xperia 10 VI ont fuité, révélant avec plus de détails les appareils encore non annoncés. Ainsi, selon les informations parues sur les réseaux sociaux, le Xperia 10 VI semble avoir abandonné le téléobjectif de son prédécesseur (pour faire un zoom optique) au profit d'un système simplifié comprenant seulement un objectif principal et un module ultra grand-angle.

Ce changement pourrait sembler comme un retour en arrière, mais Sony pourrait compenser par un zoom sans perte 2x avec la caméra principale. Les spécificités complètes restent cependant à confirmer lors de la présentation officielle.

Il pourrait être décliné en trois coloris : bleu clair, blanc ou noir. Les visuels montrent un téléphone au design particulièrement épuré.

Xperia 1 VI, nouveau modèle haut de gamme

D'autre part, le Xperia 1 VI, fleuron de la marque pour cette année, se distinguerait par des spécifications haut de gamme. Équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, il serait doté d'un système de triple caméra arrière incluant un téléobjectif périscope. Offrant jusqu'à 16 Go de RAM, contre 6 à 8 Go pour le Xperia 10 VI, ce modèle vise clairement un segment plus élevé.

Le Xperia 1 VI arbore un design déjà familier avec un ratio d'aspect de 19.5:9 bien que les précédents utilisent le format 21:9. Il serait doté d’un écran légèrement plus large avec des bordures très fines. En outre, on pourrait compter sur une fréquence de rafraîchissement de l'écran de 120 Hz ainsi qu'un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz, promettant ainsi une expérience utilisateur fluide et réactive. En comparaison, le Xperia 10 VI propose un design renouvelé et plus accessible, visant à séduire un public plus large et à la recherche d'un rapport qualité/prix attractif.

Enfin, on attend une batterie d’une capacité de 5000 mAh pour ce modèle haut de gamme. Cette caractéristique, comme les précédentes, demande confirmation par la marque. Elles sont donc à prendre avec les pincettes de rigueur avant la présentation officielle des deux smartphones par Sony dans les prochains jours.