Nouvelles fuites sur les Galaxy Z Fold6 et Flip6 : options de stockage et couleurs

Les prochains modèles pliants de Samsung, les Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6, qui devraient être présentés lors de l'événement Galaxy Unpacked prévu début juillet 2024. Les informations préliminaires indiquent qu'il n'y aurait pas de changement majeur dans les configurations de stockage par rapport aux modèles précédents, avec des options de 256 Go et 512 Go pour les deux modèles et une version embarquant 1 To exclusivement pour le Galaxy Z Fold6.

Options de couleurs diversifiées et spécifiques

Le Galaxy Z Flip6, dont le design a fuité, il y a déjà plusieurs semaines est considéré comme l'option la plus accessible pour ceux qui souhaitent découvrir les téléphones pliants. Il devrait se décliner en au moins sept coloris. Ross Young, un initié de l'industrie, a partagé que ces coloris incluraient le Crafted Black, Light Blue, Mint, Peach, Silver Shadow, White, et Yellow. Le Mint (menthe), rebaptisé cette année en référence à une couleur similaire introduite par Google et le Silver Shadow sont des ajouts. Les coloris comme le Peach et le White seraient disponibles seulement sur certains marchés et en nombre plus réduit que les autres finitions.

Pour le Galaxy Z Fold6, les couleurs principales annoncées sont le Dark Blue (désormais appelé "Navy"), Light Pink et Silver (également nommé Silver Shadow). On peut noter l'absence de la teinte Purple (violette) autrefois emblématique de la gamme.

Améliorations techniques et fonctionnelles

Les attentes sont également importantes concernant les améliorations techniques des nouveaux modèles. Le Galaxy Z Flip6, par exemple, devrait conserver le design de son prédécesseur mais avec des améliorations notables telles qu'une meilleure luminosité et fluidité de l'écran externe. En outre, certains observateurs attendent un pli moins visible sur l'écran interne. Ce modèle serait équipé d'une caméra principale de 50 mégapixels et d'une caméra ultra large de 12 mégapixels à l'avant, tout en conservant une caméra selfie de 10 mégapixels à l'intérieur.

Samsung prévoit d'intégrer le processeur Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, accompagné de 8 GB de RAM. Le smartphone devrait être lancé avec Android 14 basé sur One UI 6.1.1 et bénéficier de sept ans de mises à jour OS et de sécurité Android. Une batterie de 4 000 mAh est également prévue, promettant une amélioration notable de l'autonomie.